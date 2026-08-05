TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları", İYİ Parti'nin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", CHP'nin "fındık üretimi", DEM Parti'nin "IŞİD saldırıları", Yeni Parti'nin "orman yangınları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi. Meclis Başkanlığına bu kanun teklifinin hem Anayasa hem Türk Ceza Kanunu hem Terörle Mücadele Kanunu hem Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılıklarını içeren bir başvuruda bulunduklarını söyleyen Poyraz, "Bu başvuruya ilişkin Meclis Başkanlığı tek kelam etmeyip, bunu Adalet Komisyonuna sevk etti." dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, şehit ve gazi yakınlarına ilişkin düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini belirtti. Çalışkan, "Bu düzenleme, bugüne kadar yapılması gerektiği halde sırf bu 'çerçeve yasa' öncesi adeta sus payı verircesine gündeme getiriliyor, bu ayıp yeter. KHK'lerle ilgili 15 Temmuz'dan bugüne 10 yıldan beri devam eden süreç var, mahkemenin beraat kararı var, göreve iade kararı var, bunlar uygulanmıyor. Bugün, aylardan beri, Meclisi, ülkeyi kilitleyip dar bir alanda bırakmak bu Meclise yakışmaz. Bu açıdan diyorum ki evet, bu Meclis bu ülke yararına işler yapmalı, hukuku, özgürlüğü, ekmeği büyütmeli, artırmalı ama bütün halkını kucaklamalı." ifadelerini kullandı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çatışma ortamının sona ermesinin başlı başına bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Bu, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü niye zedeler olsun? Biz burada devletin bir kısmını, bir toprak parçasını ayıracak bir örgüt kurmuyoruz ki. 50 yıl önce kurulmuş ve bu amaçlarla mücadele etmiş bir örgütün kendisini feshetmesinden sonra tabi olacağı hukuku ihdas ediyoruz. Neden devletin hala bölünebileceğini düşünüyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

İnan Akgün Alp, şu ifadeleri kullandı:

"Örgütün tüm unsur ve uzantılarıyla sona erdiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tespit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra bu kanunun yürürlüğe girecektir. Yani, biz bu kanunun yürürlüğe girdiği zaman terörsüz bir ortamda olacağız zaten. Örgütün kendisini feshettiği teyit edilecek, tespit edilecek, bu konuda Milli Güvenlik Kurulu bir karar almış olacak, ondan sonra bu yasa yürürlüğe girecek, terörsüz bir ortamda bunu konuşuyor olacağız. Bunu bir adım olarak, ilk adım olarak görüyoruz, bundan sonra bir reform dönemine gireceğimizi umut ediyoruz."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, bundan sonraki süreçte çeşitli yasalardaki düzenlemeleri hep birlikte yapacaklarının altını çizdi. Oluç, "Bu sunulmuş olan yasaya biz kök yasa olarak bakıyoruz, bu yasaya biz ilk adım olarak bakıyoruz, bir başlangıç olarak bakıyoruz, gerisinin geleceğini düşünüyoruz ve bunun için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sorunun yalnızca güvenlik politikalarıyla çözülemeyeceğini belirterek, "Geniş kapsamlı bir demokratikleşme paketine ve çok ciddi hukuki reformların yapılmasına ihtiyacımız vardır. Bunların tamamının Meclis çatısı altında, çoğulcu demokrasi, eşit yurttaşlık ve toplumsal mutabakat temelinde çözülmesi için biz elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, siyasetin yarım asırlık sorunu çözme yeteneğini ortaya koymak istediğini, Gazi Meclisin de bu yolda büyük bir inisiyatif aldığını vurguladı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına işaret eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonda olduğu gibi kanun teklifimizde de bu sürecin takip ve teyidine ilişkin olarak yasal mekanizmalar oluşturulmuştur. Süreli ve müstakil bir çerçeve yasa Meclisimize sunulmuştur. Süreç boyunca ve komisyon çalışmalarında kanun teklifimizde aziz şehitlerimizin hatırasını gölgeleyecek, gazilerimizin yüreğini incitecek bir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır. Türk milleti çoğulcu toplumsal dokusu, farklı etnik, kültürel, mezhepsel kimliklerin birlikte huzur içerisinde yaşadığı nadir milletlerden biridir. Gizli kapaklı pazarlıkların değil, açık, onurlu, hukuka ve milletin iradesine dayanan bir süreçten bahsediyoruz. Terör belasından millet olarak çekecektik. Bu Gazi Meclis çatısı altında arkadaşlarımızın da kendi ve ailesinin yaşadığı acılar, ödediği bedeller vardır, özellikle en çok bunu çeken bizim neslimizdir. Ben ömrünün yaklaşık iki yılı boyunca astsubay, yedek subay, komando, bir asteğmen olarak o dönemi geçirdim ve o dönemin psikolojik, daha sonra askerlik sürecinde travmalarını da yaşamış biriyim. Bu meselenin, bir partinin seçim kazanmasından, gündelik siyasi hesaplardan çok ama çok önemli olduğunun hepimiz bilinci içerisindeyiz. Bu çatı altında farklı siyasi partilere mensup, farklı düşüncelere, değerlere sahip olabiliriz, bu doğaldır. Yine, birbirinden farklı, meşru, anlaşılabilir beklentilerimiz de olur, bu da doğaldır. Ancak hepimizin ortaklaştığı, asgari müşterek değerlerle birlikte, birliktelik felsefemizi ve ülkemizi terörsüz Türkiye hedefine ulaştırarak gelecek nesillere kardeşlik ve huzur içerisinde, daha güçlü bir Türkiye'yi inşallah hep birlikte bu yüce, bu Gazi çatı altında inşa edeceğiz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra İhtisas Komisyonlarının Yeni Parti'ye düşen üyelikleri için seçim yapıldı.

CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında Yeni Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş kürsüye bir sepet taze fındıkla çıktı. Gezmiş yerine döndüğünde CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay sepetteki fındıkları cebine koyarak götürdü. Altay, fındıklardan bir kısmını da MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya ikram etti.

Çalışma takvimi

Öte yandan AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurul haftalık çalışma günlerinin yanı sıra 7 Ağustos Cuma günü de toplanacak ve Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla Yapılan Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurul, bu kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde, 8-9-10 Ağustos'ta da çalışacak.

Daha sonra, Genel Kurul'da suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.