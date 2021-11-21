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TBMM'de bu hafta - Son Dakika

TBMM'de bu hafta

21.11.2021 11:01
TBMM'de bu hafta

Meclis, bu hafta öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 1 üyesini seçecek, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek.

Meclis, bu hafta öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 1 üyesini seçecek, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek.

Haftalık mesaisine salı günü başlayacak Genel Kurulun en önemli gündemlerinden biri, HSK üye seçimi olacak. Genel Kurulda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ye 1 üye seçilecek.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, 17 Kasım'da, 24 aday adayından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever, Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Timur Borahan ile Avukat Mustafa Halit Çelik'i aday olarak belirlemişti.

Genel Kurul, Karma Komisyon tarafından belirlenen üç aday arasından HSK'nin yeni üyesini seçecek.

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, maddeleri üzerinden devam edecek.

Teknolojinin de dikkate alınarak, icra ve iflasta elektronik satışın düzenlendiği kanun teklifinde, ayrıca uzun süredir kamuoyunun gündeminde bulunan çocuk teslimine ilişkin, çocukları icranın konusu olmaktan çıkaran hükümler bulunuyor.

Düzenleme ile haczedilen malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olacak.

İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan "çocuk teslimi", "çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası", "çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması" ve "çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası" başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılacak.

Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayeti kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Komisyonların gündemi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, salı günü AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplanacak. Komisyonda, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Kanun teklifine göre, elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla normal tüketim miktarına uygun bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

Elektrikli araç şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabilecek.

2022 bütçe maratonu

Plan ve Bütçe Komisyonunda, cuma günü, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının müzakereleri tamamlanacak.

Komisyonda, pazartesi günü İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçesi ele alınacak.

Komisyon salı günü Gençlik ve Spor Bakanlığı, çarşamba günü ise Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bütçeleri için mesai yapacak.

Komisyonda perşembe günü Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri müzakere edilecek.

Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçesi ise cuma günü görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, salı günü AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Kırıkkale, Keskin ve Afyonkarahisar ceza infaz kurumu inceleme raporları ele alınacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, çarşamba günü AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay başkanlığında basına kapalı toplanacak. Toplantıda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2020 Yılı Raporu Hakkındaki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporu görüşülecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, çarşamba günü AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplanacak. Komisyonda, kamu denetçisi seçimi için alt komisyon oluşturulacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, çarşamba günü AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sunum yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Yargı Paketi, Yargı, Salı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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