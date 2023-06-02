TBMM'de bugün yemin edecek Ali Yüksel hakkında bomba iddia: 3 eşi var, vekilliği geçerli sayılmasın - Son Dakika
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TBMM'de bugün yemin edecek Ali Yüksel hakkında bomba iddia: 3 eşi var, vekilliği geçerli sayılmasın

02.06.2023 11:39

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in "3 eşli" olduğunu öne sürerek "Yüksel, açıkça Medeni Kanunu yok saymakta ve Anayasa'yı çiğnemektedir. Milletvekilliği geçerli olmamalıdır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Nazlıaka, yeni dönemde Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili olarak TBMM'ye giren Ali Yüksel'in "3 eşli" olduğunu iddia ederek "Milletvekilliği geçerli sayılmasın" çağrısında bulundu.

"VEKİLLİĞİ GEÇERLİ OLMAMALIDIR"

Nazlıaka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Yeniden Refah Partisi'nin Konya Milletvekili Ali Yüksel yarın Meclis'te yemin edecek. 3 eşli Yüksel, açıkça Medeni Kanunu yok saymakta ve Anayasa'yı çiğnemektedir. Oysaki yemin ederken 'Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma' denilmektedir. Yalan yere yemin etmek suçtur. Milletvekilliği geçerli olmamalıdır."

İşte Nazlıaka'nın o paylaşımı;

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan bomba iddia: Üç eşli vekil Meclis'te yemin edecek
YORUMLAR (4)
  • Kendigelen Recep: Adamın il eşi 20 yıl önce vefat etmiş ikinci eşinden 5 yıl önce boşanmış 3.ye evlenmek kendi tercihi chp li vekil gibi üzerinden 200 kişi geçmiş dediği kişiyle mi evlense idi yada 3 5 10 tane nikahsız dostumu olsa idi KUDURSANIZ DA hazmedeceksiniz sizin nikahsız çarpık ilişkileriniz size Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Umarım gerçek değildir Gerçek ise araştırma yapılmalı yasal olarak gereği yapılmalı Eğer Anayasa ve Yasalar geçerli ise tabiki Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: İnsanların özel hayatı kimse karışması doğru değil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Aylin Nazlıaka, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de bugün yemin edecek Ali Yüksel hakkında bomba iddia: 3 eşi var, vekilliği geçerli sayılmasın - Son Dakika


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