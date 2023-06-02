TBMM'de bugün yemin edecek Ali Yüksel hakkında bomba iddia: 3 eşi var, vekilliği geçerli sayılmasın

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Nazlıaka, yeni dönemde Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili olarak TBMM'ye giren Ali Yüksel'in "3 eşli" olduğunu iddia ederek "Milletvekilliği geçerli sayılmasın" çağrısında bulundu.

"VEKİLLİĞİ GEÇERLİ OLMAMALIDIR"

Nazlıaka'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Yeniden Refah Partisi'nin Konya Milletvekili Ali Yüksel yarın Meclis'te yemin edecek. 3 eşli Yüksel, açıkça Medeni Kanunu yok saymakta ve Anayasa'yı çiğnemektedir. Oysaki yemin ederken 'Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma' denilmektedir. Yalan yere yemin etmek suçtur. Milletvekilliği geçerli olmamalıdır."

İşte Nazlıaka'nın o paylaşımı;