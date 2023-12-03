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TBMM'de çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme görüşülecek - Son Dakika

TBMM'de çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

03.12.2023 - 12:28,
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TBMM Genel Kurulu, salı günü mesaisine ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmeleri ile başlayacak.Çalışan emeklilere ikramiye ve deprem bölgesindeki fırsatçılara yönelik cezalar genel kurulun en önemli maddeleri arasında.

FIRSATÇILARA VERİLEN CEZALAR ARTIRILACAK

86 maddeden oluşan teklifle; çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL verilmesi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde başta inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezaların artırılması öngörülüyor.

KURUMLAR VERGİSİNİN İSTİSNA SÜRESİ UZATILACAK

Teklifle ayrıca ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağının uzatılması, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırının yüzde 83'ten yüzde 93'e çıkarılması ve kurumlar vergisinin istisna süresinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Deprem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme görüşülecek - Son Dakika
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