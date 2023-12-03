TBMM Genel Kurulu, salı günü mesaisine ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmeleri ile başlayacak.Çalışan emeklilere ikramiye ve deprem bölgesindeki fırsatçılara yönelik cezalar genel kurulun en önemli maddeleri arasında.
86 maddeden oluşan teklifle; çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL verilmesi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde başta inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezaların artırılması öngörülüyor.
Teklifle ayrıca ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağının uzatılması, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırının yüzde 83'ten yüzde 93'e çıkarılması ve kurumlar vergisinin istisna süresinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatılması hedefleniyor.
Son Dakika › Politika › TBMM'de çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme görüşülecek - Son Dakika