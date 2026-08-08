TBMM'de Diyarbakır Vurgusu ve Esnaf Sorunları - Son Dakika
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TBMM'de Diyarbakır Vurgusu ve Esnaf Sorunları

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TBMM Genel Kurulu'nda Diyarbakır'ın önemi ve esnaf sorunları gündeme geldi. Milletvekilleri çözüm talep etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır'ın dini ve sosyolojik yapısının Türkiye için rol model teşkil ettiğini, şehrin farklı kimlik, kültür ve inançların bir arada yaşayabildiği güçlü bir toplumsal hafızaya sahip olduğunu söyledi.

Bugün herkesin rahatlıkla iş imkanına sahip olduğu, çiftçinin daha ucuz üretebildiği, sanayicinin daha fazla yatırım yapabildiği, üniversitelerin bilim ve teknoloji ürettiği, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katkı sağladığı Diyarbakır'ın inşasının barışı daha kalıcı hale getireceğini belirten Yaz, şöyle konuştu:

"Toplum olarak geçmişimizin acılarından hep birlikte ders çıkarmalıyız. Çünkü geleceğimizi geçmişin yüküyle değil, ortak umutlarımızla inşa etmek zorundayız. Terörün yerine demokrasinin, ayrışmanın yerine kardeşliğin, umutsuzluğun yerine umudun ve kalkınmanın konuşulduğu bir Türkiye hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, sorunlarına çözüm bekleyen esnafın hiçbir talebinin yerine getirilmediğini ileri sürdü.

Esnafın ve ticaret erbabının zor durumda olduğunu dile getiren Dinçer, "Hala vergi almak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sinekten yağ çıkarırcasına mücadele ediyorsunuz ama öbür taraftan sıkıntıda olan ne çiftçiye ne esnafa ne geleceği yok olmuş gençlere, emeklimize, memurumuza herhangi bir şey yapıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, İstanbul Sarıyer'de hazine arazileri, belediye mülkiyeti, özel mülkiyet ve hisseli parseller nedeniyle yıllardır çözülemeyen hak sahipliği sorunları bulunduğunu söyledi.

Mülkiyet, yapı riski, altyapı, sosyal kırılganlık, tarım, mera ve kamusal alanlara ilişkin verilerin tek sistemde toplanmasını ve halkın bu verilere erişiminin sağlanmasını isteyen Kaya, yetkililere ve kurumlara Sarıyer'in imar ve tapu problemlerinin çözümü için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Diyarbakır Vurgusu ve Esnaf Sorunları - Son Dakika

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