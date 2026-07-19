TBMM'de Emekli Aylığı Artışı Görüşülecek - Son Dakika
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TBMM'de Emekli Aylığı Artışı Görüşülecek

TBMM\'de Emekli Aylığı Artışı Görüşülecek
19.07.2026 14:14
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TBMM bu hafta en düşük emekli aylığını 23,552 liraya yükselten teklifi ele alacak.

TBMM'de bu hafta, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerine ait iş yerlerinde, tesisin faaliyette bulunduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 yılı Mayıs ila Aralık ayları/dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak. Kurul ve komisyonlarca uygun görülen sinema sektörü destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinin kullanım alanına dahil edilecek. En düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI

Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri, her yıl bir önceki yıl elde ettikleri yıllık net satış tutarlarının yüzde 2'sini Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirerek aynı süre içinde bakanlık döner sermaye hesabına yatıracak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye ve düzenleme yapmaya Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak. BTK'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilen görev ve yetkiler kapsamındaki taşınır bilgi işlem altyapısı ve sistemler, veri merkezi, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü kayıt ve doküman ile her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanma süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatılacak.

SOMALİ TEZKERESİ

Genel Kurul'da ayrıca Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere görüşülecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu, salı günü Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerini dinleyecek. Komisyon, çarşamba günü ise Kahramanmaraş ve Şanlıurfa milletvekillerini dinleyecek. Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu ise perşembe günü Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Vekili Büyükelçi Esin Çakıl'ı dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Emekli Aylığı Artışı Görüşülecek - Son Dakika

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