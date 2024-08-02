TBMM'de Engelliler İçin Yapılan Düzenlemeler Açıklandı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Engelliler İçin Yapılan Düzenlemeler Açıklandı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis'te engelliler için yapılan düzenlemeleri açıkladı. Yerleşkede asansörlerin ve rampaların yapıldığını, özel broşürlerin kullanıldığını ve Meclis personeline iletişim eğitimleri verildiğini belirten Bozdağ, engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması için yapılan çalışmaları detaylandırdı. Ayrıca, engelli ziyaretçilere farkındalık eğitimleri verildiği ve kampüste 32 kaldırım rampası yapıldığı da ifade edildi.

02.08.2024 11:56
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM'de engelliler için asansörlerin ve rampaların yapıldığını, yerleşkeyi ziyarette özel broşürlerin kullanıldığını, Meclis personeline "iletişim" eğitimleri verildiğini bildirdi.

Bozdağ, bağımsız İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, Meclis yerleşkesinin engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Engelliler Hakkında Kanun gereğince, kamu binalarının, kamuya açık alanların engellilerin kullanımına uygun duruma getirilmesi, engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmalarının sağlaması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşleri alınarak TBMM yerleşkesinde inceleme yapıldığını bildiren Bozdağ, engellilerin erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanan rapor doğrultusunda düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Bozdağ, Meclis'e gelen engelli ziyaretçilere nasıl davranılacağı konusunda farkındalık eğitimleri verildiğini ifade etti.

TBMM yerleşkesindeki mevcut kaldırım rampalarının yüzde 8 eğitim ve görme engellilere yönelik hissedilebilir yüzey kullanılarak standartlara uygun hale getirildiğini aktaran Bozdağ, kampüste 32 kaldırım rampası yapıldığını dile getirdi.

Personel hizmet binası girişi, ziyaretçi kabul salonu, halkla ilişkiler binası girişi, ziyaretçi girişi ile Meclis camisi önünde yüzde 6 eğimli engelli rampaları inşa edilerek engellilerin erişilebilirliğinin sağlandığını kaydeden Bozdağ, ayrıca ana bina kapı girişlerinde ve basın salonu iniş merdivenlerinde platform tipi asansör kurulduğu, bu asansörler kullanılarak engellilerin Genel Kurul özel dinleyici ve kordiplomatik localarına geçebildiği bilgisini verdi.

Halkla ilişkiler binasındaki komisyon toplantı salonlarının girişlerine de hidrolik asansörler yapıldığını anlatan Bozdağ, ana binadaki engelli asansörüyle de katlara ulaşım sağlandığına işaret etti.

Bozdağ, ana binanın doğu cephesinde panoramik asansörün hizmete alındığını, diğer asansörlerde görme engelliler için sesli uyarı sistemi ile Braille alfabesinin kullanıldığını aktardı.

"Milletvekili konuşma kürsüsü, engelli milletvekillerinin kullanımına uygun olarak yüksekliği ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır"

Tören Salonu girişinde de sığınak ve katlara erişimi sağlayan yeni asansör yapıldığını ifade eden Bekir Bozdağ, konferans salonu sahnesine engellilerin erişimini sağlamak amacıyla patenti ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü öğretim üyesine ait engelsiz erişim sisteminin yeniden tasarlanarak monte edildiğini bildirdi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, "Genel Kurul Salonunda yapılan düzenlemeler esnasında milletvekili konuşma kürsüsü, engelli milletvekillerinin kullanımına uygun olarak yüksekliği ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır." bilgisini paylaştı.

Kurtuluş Savaşı Müzesi girişine de platform tipi merdiven asansörü inşa edildiğini belirten Bozdağ, halkla ilişkiler, ziyaretçi kabul, nizamiye binalarında, bahçe lokantasında, kreş ve gündüz bakımevinde engelli tuvaletlerinin bulunduğunu kaydetti.

"İletişim ve işaret dili eğitimi düzenlendi"

Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"Dikmen nizamiye girişi, ziyaretçi kabul salonu ve ek hizmet binasında görme engelliler için kılavuz iz uygulamaları yapılmıştır. Nizamiye binası, bahçe lokantası, kreş ve gündüz bakımevi binaları erişilebilir olarak tasarlanmıştır. Yerleşkedeki kapalı ve açık otoparklarda engelliler için özel otopark alanları mevcuttur. Özel Hizmet Bankosunda engelli bireylerin randevuları alınmakta, ihtiyaçlara göre araç tahsis edilmektedir. Engelli ziyaretçilerin TBMM yerleşkesinde erişilebilirliğini sağlamak amacıyla özel broşür hazırlanmıştır. Bu broşürle yerleşke haritası üzerinde ortopedik engellilerin kullanımına uygun yol güzergahları, girişler, tuvalet ve asansörler belirtilmiş, broşür görme engelliler için Braille alfabesi ile basılmıştır. TBMM TV'de salı ve çarşamba günleri grup toplantılarında işaret dili kullanılmaktadır. Engelli vatandaşlarımız TBMM lokantalarına geldiklerinde kapıda personel tarafından karşılanmakta, uygun masaya kadar eşlik edilmektedir."

Tören Salonunda gerekli görüldüğünde taşınabilir rampaların da kullanıldığını ifade eden Bozdağ ayrıca Meclis'e ait Beşiktaş Merkez Çalışma Ofisinde, Beşiktaş Misafirhanesinde, Filizi Köşk'te Yıldız Konukevi'nde, Yalova Termal Sosyal Tesisinde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğine dikkati çekti.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, şunları kaydetti:

"Engelli misafirler başta olmak üzere TBMM'yi ziyarete gelen vatandaşlarımızın karşılanmasında ortaya çıkan iletişim problemlerini en aza indirmek, farklı gruplarla iletişim yöntemleri hakkında personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Koruma Daire Başkanlığı personeline, 'çocuk, yetişkin, engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplar ile iletişim' eğitimi ile işaret dili eğitimi düzenlenmiştir. Önümüzdeki süreçte de benzer konularla alakalı farkındalık eğitimlerinin düzenlemesi planlanmaktadır. TBMM kurumsal internet sayfası da 2023'te yenilenmiş, işitme ve görme engellilerin erişimine yönelik mevcut alanda gerekli güncelleme ve geliştirme çalışmaları teknolojik gelişmeler doğrultusunda devam etmektedir."

Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Engelliler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Engelliler İçin Yapılan Düzenlemeler Açıklandı - Son Dakika

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