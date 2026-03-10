TBMM'de İran Olayları Değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika

TBMM'de İran Olayları Değerlendirildi

10.03.2026 19:41
TBMM'de kapalı oturumda ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.

TBMM Genel Kurulunda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Genel Kurulda, Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

20:04
