TBMM'de Kademe Hakkı Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Kademe Hakkı Teklifi Kabul Edildi

Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılarak, 8 yıl disiplin cezası almayan memurlara kademe hakkı tanındı.

25.12.2024 01:17
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TBMM Genel Kurulunda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Teklifin ikinci maddesi üzerindeki önergenin oylanması sırasında CHP'li milletvekilleri yoklama talep etti.

Yapılan yoklamada iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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