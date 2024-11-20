TBMM'de Kanal İstanbul Tartışması

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "Kanal İstanbul Projesi" hakkındaki konuşmasında, projenin ekolojik zararlara yol açacağını öne sürdü.

Kanal İstanbul'un itirazlara rağmen yapılmak istendiğini söyleyen Saki, "Bu proje hayata geçerse İstanbul yok demektir." dedi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan'da son 22 yılda önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti.

Kentin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Koç, son bir yılda yeni tünellerin kullanıma alındığını bildirdi. Koç, doğal gaz yatırımlarının sürdürüldüğünü de dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Ziraat Bankasının tadilat ve modernizasyon kredilerinin güncellenmesini isteyerek, kentte yaşanan bazı sorunları aktardı.