TBMM'de Komisyon Hazırlığı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Komisyon Hazırlığı

TBMM\'de Komisyon Hazırlığı
02.06.2025 12:36
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Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak komisyon için titiz bir ön hazırlık yapılacağını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bunun için komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleriyle çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlığı gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. DEM Parti Grup başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin de yer aldığı ziyarette yapılan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Numan Kurtulmuş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi partilere yaptıkları ziyaretler çerçevesinde DEM Parti TBMM Grubu'nda fevkalade verimli ve yapıcı bir müzakere gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmede, gelecek süreçte Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması; Türkiye'de birlik, beraberlik, kardeşliğin sağlanması; Türkiye'nin demokratik standartlarının daha da ileri götürülmesi bakımından TBMM'nin üzerine düşen sorumluluklarının yerine getirilmesi konusunda fikir teatisinde bulunduklarını aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İmralı'dan gelen açıklama, arkasından örgütün silahları bırakacağı açıklamasının ardından mesele artık, Türkiye'de siyasetin merkezi, Türkiye demokrasisinin kalbi, milli iradenin merkezi olan TBMM'de konuşulabilecek noktaya gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin, yapıcı bir üslupla bu sürecin bir an evvel sonlandırılması ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bunun için komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleriyle çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlığı gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Meclis Başkanlığı seçimi dolayısıyla MHP'ye, CHP'ye şimdi DEM Parti'ye, biraz sonra da İYİ Parti, Yeni Yol Partisi ve diğer partilere yapacağımız ziyaretlerde, bu meselenin geneliyle ilgili bir fikir teatisinde bulunmuş olacağız. Bu dönemin Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. TBMM'nin 28. Dönemi'nin İkinci Devresinin de bütün milletvekillerimiz, partilerimiz ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kurtulmuş, bir basın mensubunun "Takvim konuştunuz mu?" sorusuna, "Sadece genel çerçeveleri konuştuk, fikirlerimizi teati ettik." yanıtını verdi.

Hatimoğulları: "Parlamentonun üzerine düşen görev ve sorumlulukları değerlendirme olanağımız oldu"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ise yarın yapılacak TBMM Başkanı seçimini anımsatarak, Numan Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanı seçileceğini bildiklerini dile getirdi.

İçinden geçilen sürecin TBMM'ye çok büyük görev ve sorumluluklar yüklediğine dikkati çeken Hatimoğulları, görüşmede bu konuların da müzakere edildiğini anlattı. Hatimoğulları, "Önümüzdeki yeni dönemde de parlamentonun özellikle bu sorunun çözümü, Türkiye'de barış sürecinin tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili özellikle parlamentonun üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle de detaylı bir biçimde değerlendirme olanağımız oldu." sözlerini sarf etti.

Hatimoğulları, "Ümit ediyoruz ki yine Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu, parlamentonun bünyesinde bu sürecin çözümüne dair çok büyük katkılar vereceğine inandığımız komisyon çalışmalarının önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından da başlatılacağını bugün yine kendilerinden de dinlemiş olduk." ifadesini kullandı.

Tülay Hatimoğulları, ziyareti için Kurtulmuş'a teşekkür ederek, başarılar diledi.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Politika, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Komisyon Hazırlığı - Son Dakika

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