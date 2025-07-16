TBMM'de LGS Tartışması - Son Dakika
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Politika

TBMM'de LGS Tartışması

16.07.2025 19:51
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AK Parti ve İYİ Parti arasında LGS sonuçları üzerine tartışma sonrası Meclis'e 10 dakika ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile İYİ Parti arasında 'LGS' tartışması yaşandı. Tartışma nedeniyle birleşime 10 dakika ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti ile İYİ Parti arasında "LGS" tartışması yaşandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav sonuçları ile ilgili dezenformasyon yaptığını belirterek, "Hem CHP hem İYİ Parti Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri oldu. Tabii, ben sondan başlayayım. Tabii, vakit sınırlı yani 4 tane ayrı grup sadece AK Parti'ye birçok suçlamada, iddiada bulununca bir kısmıyla ilgili ancak cevap vermem mümkün. Bakın, ben şunu da gündeme getirmedim. Sayın mevkidaşınız Turhan Çömez Bey'in çok açık ve seçik bir şekilde yalan bir tweetle bütün kamuoyunu aldatması, yanlış yöne yönlendirmesiyle ilgili hususta da mesele notlarım da vardı ama değinemedim. Dolayısıyla kamu görevlileriyle ilgili çok açık ve seçik bir şekilde gerekli açıklamalar ilgili merciler tarafından yapıldı, o konuyla ilgili bunu kamuoyu biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, "Ben bu konuşmayı Bakanınızın ifadesiyle, 'Geri zekalıya anlatır gibi anlatmayacağım' onu kendisi yapar. Ben, vicdanı olan, izanı olan, ahlakı olan, vatan sevgisi olan, Allah korkusu olan herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım. LGS sınav oldu, bir soru önergesi verdim, dedim ki: Sayın Bakan, 719 öğrenci tam puan almış. Bu öğrencilerin bana okullarını, bu öğrencilerin bana illerini ve perde arkasına cevap ver. Bakan Bey, lütfedip bu Parlamentoyu, bu Meclisi muhatap alıp bir tek satır cevap vermemiş" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Çömez'in açıklamaları esnasında AK Parti sıralarından tepki geldi. Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl birleşime 10 dakika ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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