AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı - Son Dakika
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Politika

AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı

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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Kürsüden ''AKP hırsızlık yapıyor'' ifadesini kullanan Bozan, AK Parti milletvekilleri tarafından tepki aldı. Yumruk yumruğa kavganın çıktığı salonda Bozan'ın yere düştüğü görüldü.

24.07.2024 18:44
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TBMM'de tansiyon yükseldi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Ali Bozan'ın hakaretleri sonrası milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Bozan'ın yere düştüğü ve AK Partili Karaismailoğlu'nun yumruk attığı görüldü.

DEM PARTİLİ VEKİLİN "HIRSIZ" SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülürken DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Ali Bozan, kürsüden "AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz. Hırsızsınız, hırsızlar ağzınız pislik kokuyor" ifadesini kullanınca AK Parti milletvekilleri bir anda ayaklandı.

MECLİS POLİSİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

DEM Parti Milletvekili Bozan'ın sözlerinin ardından tansiyonun yükseldiği salonda yumruk yumruğa kavga çıktı. O sırada Bozan'ın yere düştüğü görüldü. Meclis'teki polisler olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Kavganın çıktığı anlarda TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi. O anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı

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Son Dakika Politika AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ferudun Ozmen: Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.. Ülkemin durumu ortada bu ülkede en pahalı iki kelime "Ben ekonomistim" 20 10 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Ali bozan geçmiş olsun 10 18 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya: Bizim vergilerimizle demli vekillere maaş verilmesi en çok da bu zoruma gidiyor 11 11 Yanıtla
  • Selman Caba: malum meclisimiz hiç değişmeyecek 16 1 Yanıtla
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