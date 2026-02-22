TBMM'de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri

22.02.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta TBMM'de Milli Parklar Kanunu teklifi görüşülecek, doğa koruma önlemleri artırılacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerine görüşmeler sürecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. İlk 5 maddesi geçen hafta kabul edilen teklife göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Söz konusu kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek. Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplanacak.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

16:37
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:48:40. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.