TBMM\'de Sivil Havacılık Kanunu görüşmeleri başladı

Politika

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının başında, teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Teklifle, liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere yönelik taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme getirildiğini ifade eden Eldemir, kılavuz ve römorkörcülük hizmetlerinin yürütülmesi hususlarının da düzenlendiğini söyledi.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen pay oranına ilişkin hususların Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden yeniden düzenlendiğini kaydeden Eldemir, "Limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçları ile hesaplanan tutarların, yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak konulması amaçlanmaktadır. Liman giriş ve çıkış işlemlerinin denetiminin sistem üzerinden sunulan belgeler üzerinden de yapılabilmesi temin edilmektedir." dedi.

Eldemir, uluslararası sivil havacılık teşkilatı tarafından getirilen standartlara uyum sağlamak ve Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararının gereğini yerine getirmek amacıyla Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda değişiklikler yapılmasının amaçlandığını anlattı.

Halil Eldemir, "Uluslararası havaalanlarının sertifikalandırılması düzenlenmekte, yaban hayatının oluşmasına ve gelişmesine sebep olacak faaliyetlerin hava ulaşımına olumsuz etkisinin giderilmesine yönelik düzenlemeler ile havacılık güvenliği tedbirlerinin uygulanması amacıyla sınırlı olmak üzere havaalanlarında yapılan arama ve kontrol işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Gerçek kişiler ile tüzel kişilere tatbik edilecek cezalarda etkin, caydırıcı ve orantılı tutarların belirlenmesi için idari para cezalarının üst sınırı yükseltilmektedir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararına istinaden insansız hava araçlarına ilişkin düzenlemeler getirilmekte ve idari para cezaları düzenlenmektedir." bilgisini verdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Anayasa Mahkemesinin dün önemli bir iptal kararına imza attığını belirterek, "6 yıl önce kanun hükmünde kararnamelerle devleti yeniden dizayn eden düzenlemelere ilişkin yaptığımız başvuru sonuçlandı, iptal kararları verildi. Anayasa tanımazlıkla ısrar edildiğini önümüze getirilen kanun tekliflerinde görüyoruz. Görüşmelerine başladığımız kanun teklifinde de anayasaya aykırılıklar içeren bazı hizmetlerin, güvenlik ve stratejik önlemlerin dikkate alınmadan özelleştirmeye kanu olduğunu görmekteyiz. Tartışmalı ve açığa kavuşturulması gereken maddeler var." diye konuştu.

Daha sonra teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.