Somali'deki TSK Görev Süresi 2 Yıl Uzatılıyor - Son Dakika
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Somali'deki TSK Görev Süresi 2 Yıl Uzatılıyor

19.07.2026 11:10
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TBMM Genel Kurulu, Somali'deki Türk askerlerinin görev süresini 2 yıl uzatan tezkereyi ve en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran kanun teklifini bu hafta görüşecek. Ayrıca turizm, sinema ve siber güvenlik düzenlemeleri de ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi ele alınacak.

Haftalık çalışmalarına 21 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, ???Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkereyi görüşecek.

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de görüşülecek.

Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerine ait iş yerlerinde, tesisin faaliyette bulunduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 yılı mayıs ila aralık ayları/dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak.

Kurul ve komisyonlarca uygun görülen sinema sektörü destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinin kullanım alanına dahil edilecek.

İmalat sektöründe istihdamı koruma odaklı politikalar doğrultusunda uygulanan destek programlarının kaynağının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak.

En düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri, her yıl, bir önceki yıl elde ettikleri yıllık net satış tutarlarının yüzde 2'sini Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirerek aynı süre içinde Bakanlık döner sermaye hesabına yatıracak.

İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye ve düzenleme yapmaya Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak.

İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler hariç olmak üzere PTT personeli, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

BTK'den Siber Güvenlik Başkanlığına devredilen görev ve yetkiler kapsamındaki taşınır bilgi işlem altyapısı ve sistemler, veri merkezi, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü kayıt ve doküman ile her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler Siber Güvenlik Başkanlığına devredilecek.

Genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanma süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatılacak.

Komisyonların gündemleri

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.

Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, gündemindeki konuları görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Somali, Son Dakika

Son Dakika Politika Somali'deki TSK Görev Süresi 2 Yıl Uzatılıyor - Son Dakika

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