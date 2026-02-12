TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Toplantı

TBMM\'de Terörsüz Türkiye İçin Toplantı
12.02.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon üyeleriyle 'Terörsüz Türkiye' hedefi için görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yazım ekibi üyelerini ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sırasıyla CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 1 saate yakın sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hem komisyon çalışmaları hem de Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili Sayın Meclis Başkanı ile görüş alışverişinde bulundum. Tabii demokrasimizin temellerine saldırılar yapılması, hukuk devletinin böylesine yerle bir edildiği bir süreçte çok daha olumlu bir ortamda görüşme yapmayı dilerdik ama yine de diyaloğun, konuşmanın, karşılıklı görüşleri tartışmanın her zaman gereğine ve yararına inandık. Sayın Meclis Başkanı ile de bu çerçevede görüştük" ifadelerini kullandı.

Komisyonun hazırlayacağı ortak rapora ilişkin soru üzerine Emir, "Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var. Şu an toplantı tarihi belli değil ancak çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise özel bir görüşme yapıldığını söyledi.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı

21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 22:00:19. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.