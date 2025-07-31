TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruldu

31.07.2025 16:35
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Ak Parti, Terörsüz Türkiye süreci için TBMM'de 21 üyeden oluşan komisyonda temsilcilerini açıkladı.

Ak Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye süreci dolayısıyla TBMM'de kurulan komisyon için partisinin üyelerini açıkladı.

Güler, Ak Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında basın toplantısı düzenledi. Güler Terörsüz Türkiye süreci dolayısıyla TBMM'de kurulan komisyon için Ak Parti'ye hak tanınan 21 üyeyi açıkladı. Listenin hazırlanmasında 7 bölgenin temsil edilmesini dikkate aldıklarını dile getiren Güler, "Marmara bölgemizden 4 milletvekilimiz, Karadeniz bölgemizden 2 milletvekilimiz, İç Anadolu bölgemizden 3 milletvekilimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinden 3 milletvekilimiz, Ege bölgesinden 1 milletvekilimiz Doğu Anadolu bölgesinden 3 milletvekilimiz ve Akdeniz bölgesinde 5 milletvekilimizi listemizde yer vermiş olduk. Abdülhamit Gül, Gaziantep milletvekilimiz, Mustafa Şen Trabzon milletvekilimiz, Kürşat Zorlu Ankara milletvekilimiz Hüseyin Yayman Hatay milletvekilimiz. Malumunuz Abdülhamit Gül hukukçu ve grup başkan vekilimiz, Mustafa Şen genel başkan yardımcımız. Kürşat Zorlu Profesör Doktor hocamız ve Ankara milletvekilimiz. Profesör doktor Hüseyin Yayman Hatay milletvekilimiz Prof. Dr. Cüneyt Yüksel Prof. Dr. Adalet komisyonu başkanımız İstanbul milletvekilimiz, Sunay Karamık Adana milletvekilimiz, Selami Altınok Erzurum milletvekilimiz, Kemal Çelik Antalya milletvekilimiz, Mehmet Sait Yağız Diyarbakır milletvekilimiz, Mahmut Atilla Kaya İzmir milletvekilimiz, Şengül Karslı İstanbul milletvekilimiz, Prof. Dr. Mehmet Şahin Kahramanmaraş milletvekilimiz, Ayşe Böhürler Kayseri milletvekilimiz, Radiye Sezer Katırcıoğlu Kocaeli milletvekilimiz, Tahir Kürek Konya milletvekilimiz, Ali Kıratlı Mersin milletvekilimiz, Cevahir Asuman Yazmacı Şanlıurfa milletvekilimiz, Gökhan Diktaş Tekirdağ milletvekilimiz, Burhan Kayatürk Van milletvekilimiz, Abdurrahman Babacan Malatya milletvekilimiz, Ersan Aksu Samsun milletvekilimiz" dedi.

"Komisyondan çıkan teklif ve öneriler yasa teklifi haline getirilmek suretiyle ihtisas komisyonlarında görüşülecek"

Ak Parti Grubu olarak en üst seviyede Komisyona destek vereceklerini belirten Güler, "Bugün itibariyle diğer siyasi parti gruplar da listelerini vereceklerdir ve Meclis Başkanımız inşallah önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapmak suretiyle de kendi çalışma usulü esaslarında belirleyeceklerdir. Nihayetinde de bu komisyonun çalışma süresi belli. İnşallah Meclis açılıncaya kadar çalışacak. veya birkaç hafta gecikebilir belki. Yani kısa zaman dilimi içerisinde çok hızlı yoğun bir çalışma ortaya koyacak. Bunu da dikkate alarak komisyonda yapılacak çalışmalar nihayetinde bir teklif ve öneri haline getirilecek. Bir iktisat komisyonu gibi veya bir kanun teklifinin görüşüldüğü bir komisyon gibi çalışılmayacak. Yapacağı çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak bir ihtiyaca göre kanun teklifi, önermeleri ve bu konularda hangi alanda nasıl bir çalışma yapılacağına dair buradan teklifler ve öneriler çıkacak. ve daha sonradan da yasa teklifi haline getirilmek suretiyle ihtisas komisyonlarında ve genel kurul safahatıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Tabii idari düzenleme yönü de olabilir. Usul ve esasların, yönetmeliklerin değiştirilmesi gereken bazı hususlarda olabilir. Çünkü komisyonumuz terör örgütünün silahını bırakması, bunun tespiti, varlığı yani silah bırakmanın varlığının kalıcı hale gelmesi ve bu kapsam içerisinde bunun gerçekleşmesi gerekiyor ve devamında da yapılacak komisyon çalışması içerisindeki sürece dair de bu husus değerlendirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Komisyon basına kapalı olacak"

Komisyonun isminin komisyon üyelerince değerlendireceğini ve partisinin komisyonla ilgili isim belirlemediğini ifade eden Güler," Yani orada öneriler değerlendirilecek. Nitelikli çoğunlukla kararlar alacağız. Çünkü komisyonun tüm birleşenlerinin, tüm parti gruplarının ortaklaştığı, desteklediği alanda biz de nitelikli çoğunluğu arzu ederiz. Zaten başından itibaren de bir sorun yoktur arkadaşlar. Yani biz bu komisyonun ilk kurulma aşamasındaki durumdan itibaren biz nitelikli çoğunluğu her zaman arzu ettik, destekledik. Bütün parti gruplarının desteklediği, benimsediği bir öneriyi, çalışmayı ortaya koymaktadır esas amaç. Bu konuda bir sorun yok. Komisyon basına kapalı olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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