TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Süreci Başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreç, Türk'ün de Kürt'ün de her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Dolayısıyla komisyonumuz, müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir." dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun TBMM Tören Salonu'ndaki ilk toplantısında konuşan Kurtulmuş, komisyonun, sözünü yükselten herkesin kürsüsü olacağını belirterek, ortak kelimenin "barış", ortak hedefin "kardeşlik" olacağını söyledi.

Meclis çatısı altında konuşulmayacak hiçbir konu olmadığını belirten Kurtulmuş, bu olumlu sürecin parçası olan vicdan sahibi herkese, her kuruma bir kez daha yürekten teşekkür ettiğini dile getirdi.

Milletin taleplerinin siyasal zeminde buluşması ile kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı yürütülmesinin istikrar ve huzur için elzem olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu açıdan tartışmanın doğru mecrasının TBMM ve bugün onu temsilen oluşturulan komisyon olduğunu ifade etti.

"Her bilgilendirme ve adım, şeffaf ve kapsayıcı biçimde yapılacaktır"

Kurtulmuş, milletin tamamını temsil eden, her fikrin ve kimliğin söz söyleyebildiği yerin TBMM olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün sadece grubu olan siyasi partilerin değil, TBMM'de temsil edilen bütün siyasi partilerin temsilcisi arkadaşlarımız buradadır. Diyebiliriz ki, bu salon toplumun yüzde 98'inin temsil edildiği bir siyasi iradenin yansımasıdır. Her bilgilendirme ve adım, şeffaf ve kapsayıcı biçimde yapılacaktır. Bu çatının altında yürütülen her çalışma, halkın gözü önünde ve millet iradesinin güvencesiyle ilerleyecektir. O yüzden komisyonun işleyiş prensiplerini, ilk günden itibaren açık bir şekilde ifade etmek zorundayız."

Komisyonun ilk ilkesinin "şeffaflık" olduğunu anlatan Kurtulmuş, milletin her adımı bilmeye hakkı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, ikinci ilkenin "açıklık", üçüncü temel ilkenin de "çoğulculuk" olması gerektiğini belirtti.

Komisyon çalışmaları hakkında kamuoyunun ve basının bilgilendirilmesinin yalnızca TBMM Başkanlığı tarafından yürütüleceğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çünkü süreci zehirleyebilecek ve provoke edecek açıklamalara itibar edilmemesini sağlamak da bu komisyonun başlıca görevlerinden birisidir. Onun için kamuoyunu zamanında, basınımız vasıtasıyla yerinde, zamanında, doğru bilgilendirmek önceliklerimizden birisi olmalıdır. Bu komisyonda ele alacağımız konu, yani Türkiye'nin terörü bırakmasıyla birlikte ele alacağımız konular, herhangi bir siyasi partinin tekelinde olan konular değildir. Bu süreç, Türk'ün de Kürt'ün de her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Dolayısıyla komisyonumuz, müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir, bu zeminde farklı fikir ve hissiyatların ortak akılla bir akılda birleşmesini sağlayacak bir anlayışla çalışacaktır. Komisyonun görev ve sorumlulukları arasında özellikle silah bırakma sürecinin millet adına takibi büyük önem taşımaktadır. Bu süreç, hukuki çerçevesiyle, sosyal zeminiyle, siyasal diliyle dikkatle izlenmeli, yönlendirilmeli, gerektiğinde öneriler sunulmalıdır.

Burada önemli bir hususu da vurgulamak istiyorum. Hiç şüphesiz, bu sürecin en önemli hususiyetlerinden birisi de toplumsal psikolojinin iyi bir şekilde yürütülmesidir. Bu çalışmaların başarıya ulaşmasında toplumsal ve farklı kesimlerin sürece katkısının sağlanması bakımından toplumsal psikolojinin doğru ve hep birlikte yönlendirilmesi de önemli bir görevdir. Bu aynı zamanda güçlü ve karşılıklı toplumsal bir saygıyı doğuracak bir adımdır. Kürt'ün onurunu korumayan bir dil, Türk'ün gururunu hiçe sayan bir söylemin, barışa değil yeni kırılmalara neden olan yaklaşımlar olduğunu ifade etmek isterim."

"Çalışmalarımıza sadece siyaset kurumu değil toplumun bütün kesimleri dahil edilecek"

Kurtulmuş, hedeflerinin sadece asgari müştereklerde birleşmek olmadığını, birlikte yaşamın azami zeminini güçlendirmek için burada bulunduklarını söyledi.

Komisyonun farklı fikir, beklenti ve kanaatlerin çatıştırılmadığı, aksine birlikte yaşama iradesinin inşa edildiği güçlü bir zemin olacağına dikkati çeken Kurtulmuş, "Silahın tamamen bırakılmasıyla beraber barışı kalıcılaştıracak yasal düzenlemelerin önerilmesi, hazırlanması da bu komisyonun sorumlulukları arasındadır. Ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda öneriler geliştirmek, raporlar sunmak, analizler yapmak ve bunları Meclis'in genel iradesine taşımak da bu yapının asli görevidir." diye konuştu.

Meclis'in manevi gücü, tarihsel tecrübesi ve temsili yapısının provokasyonlara karşı en güçlü kalkan olacağını vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz provokasyonlar her zaman, her dönemde olabilir. İçeriden ve dışarıdan gelecek hamleleri bertaraf edecek en önemli unsur, çoğulcu demokratik yapımızdır. Bu yüzden çalışmalarımıza sadece siyaset kurumu değil toplumun bütün kesimleri de dahil edilecektir. Kanaat önderleri, üniversiteler, hukuk camiası ve sivil toplum kuruluşlarının bu konulardaki katkıları kıymetli olacaktır. Basın, siyasi magazinden uzak, halkı doğru bilgilendirmekle, akademi meseleyi soğukkanlı ve bilimsel çerçeveyle izah etmekle, sivil toplum sahadaki ihtiyaçları dile getirmekle görevlidir. Hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır, hiçbir fikir kenara itilmemelidir. Çünkü biz bu milletin tamamını kapsayan birliği ve kardeşliği kurmak istiyoruz. Meclis'te görev yapan her bir milletvekilimiz, hangi partiden ve bölgeden olursa olsun, milletimiz adına bu çalışmalara katıldığı anlayışıyla hareket edeceklerdir. Sonuç olarak bu masa, milletin vicdanıyla, aklıyla, irfanıyla ve inancıyla kurulmuştur."

"Konuşulacak her söz, kardeşliğin diliyle ve vicdanın sesiyle şekillenecektir"

Kurtulmuş, ülkenin barışla, bütünlükle, demokrasiyle ve kardeşlikle güçleneceğine inandığını, demokratik, çoğulcu ve herkesin kendisine ait hissettiği bir Türkiye'yi hep birlikte, büyük çabayla inşa edeceklerini vurguladı.

Komisyonun, hakikatin göz ardı edilmediği, duyguların inkar edilmediği ve siyaseten çözüm üretme cesaretinin gösterildiği bir anlayışı temsil edeceğini belirten Kurtulmuş, "Burada konuşulacak her söz, kardeşliğin diliyle ve vicdanın sesiyle şekillenecektir. Her kimlik, milletimizin asli rengidir. Hiçbir vatandaşımız kimliğinden, dilinden ve inancından dolayı ötekileştirilemez. Bu uğurda milletin iradesine sonuna kadar bağlıyız. İnanıyorum ki komisyonumuz, milli birlik ve kardeşlik içinde yürütülen bu tarihi misyonu layıkıyla gerçekleştirecektir. Niyetimiz halis, sözümüz kuvvetli, ufkumuz açık, vaktimiz bereketli, kardeşliğimiz daim olsun. İnancımız tamdır, Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Kurtulmuş, verilen aranın ardından toplantının 2. oturumunda yaptığı açılış konuşmasında, sürecin bu noktaya gelmesinde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Yol Partisi grup başkanı ve grup başkanvekilleri, DEM Parti yöneticileri, eş genel başkanları ve grup başkanvekilleri, toplantıda bulunan, bulunmayan, sürece destek veren tüm siyasi partilere teşekkürlerini iletti.

Dikkatli bir süreç yürütülmese ve bu destekler verilmese sürecin bu noktaya gelmeyeceğini belirten Kurtulmuş, komisyona verilen destek dolayısıyla parti yönetimlerine ve toplantıya katılan milletvekillerine teşekkür etti.

Kurtulmuş, komisyonun nevi şahsına münhasır bir istişare komisyonu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak siyasi olarak bütün siyasi partilerin yönetimleri tarafından yetkilendirilmiş kuvvetli bir komisyondur. Dolayısıyla buradaki konuşmaları, gerektiğinde kanun teklifleri, düzenlemeler, raporlar, hangi sonuca ulaşacaksak bunlarla ilgili olarak da çalışmalarımızı süratle tamamlayıp TBMM Genel Kuruluna sunacağız. Dolayısıyla tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu, siyasi parti hesaplarının yapılacağı bir yer değil. Fikirlerin çarpıştırılacağı bir arena hiç değildir. Burada yapıcı fikirlerle tabii ki farklı fikirleri ortaya koyarak sonuç almaya çalışacağız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından, gruplar ve siyasi partiler adına milletvekillerinin konuşmasına geçildi.

Grubu bulunan partilere 20 dakika, grubu olmayan partileri temsilen bulunan milletvekillerine ise 10 dakika süre verildi.

