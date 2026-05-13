TBMM'de Vergi Düzenlemeleri Tartışıldı

TBMM Genel Kurulunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, teklifin, esnaf, küçük işletmeler ve maliyetin altında ezilen çiftçi için hiçbir destek getirmediğini söyledi.

İktidarın vergiyi fakirden toplamaya devam ettiğini ileri süren Kaya, esnafın vergi borçlarını, SGK prim borcunu, gecikme zammını ve faiz yükünü ödeyebileceği kapsamlı bir yapılandırma beklediğini aktardı.

Kaya, iktidarın seçim zamanı geldiğinde vergi affı getireceğinden emin olduğunu belirterek, "Bir sefer de oy düşünmeyin, esnafı düşünün, bu yapılandırmayı seçim senesini beklemeden bugünden yapalım, esnafı bu ağır faiz yükünden kurtaralım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifinin içeriğiyle gerekçesinin alakasız olduğunu savundu.

Düzenlemenin, sıcak parayı ödüllendiren, yatırım ve üretimi hiç önemsemeyen, "ne olursa olsun Türkiye'ye para gelsin" anlayışıyla hazırlandığını iddia eden Usta, bu durumu eleştirdi.

Vergisini zamanında ödeyen mükelleflere işaret eden Usta, "Bunlara teşvik sadece yüzde 5. Bunun da yüzde 25'e çıkartılması lazım. Vergiye gönüllü uyum böyle sağlanır. Önerge verdik ama önergemiz Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi." diye konuştu.

"Esnafın talebi vergi affı değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifiyle yatırımcı görünürlüğünü güçlendirmeye ve uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel bir merkez haline getirmeye yönelik nitelikli hizmet merkezlerinin kurulmasına imkan sağlandığını belirtti.

Teklifle transit ticarete ilişkin kazanç indiriminin kapsamı genişletilerek İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan kurumlara kazanç indirim oranının yüzde 50'den yüzde 100'e çıkartıldığını anlatan Kalaycı, İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyette bulunan kurumlara da yüzde 95 kazanç indirim imkanı tanındığını kaydetti.

Kalaycı, "Kanun teklifi ile gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin milli ekonomiye kazandırılması teşvik edilmektedir. Söz konusu düzenlemeden yararlanılabilmesi için yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin olarak 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirimde bulunulması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Esnafın talebinin vergi affı olmadığını aktaran Kalaycı, şunları söyledi:

"Esasen yapılandırma uygulamalarının vergi sistemine olan güveni sarstığı, sürekli bir beklenti ortamının doğmasına neden olduğu doğrudur ancak öncelikle, mevcut vergi adaletsizliği dikkate alınarak herkesin mali gücüne göre vergi ödemesini sağlayacak vergi reformu yapılmalıdır. Bu itibarla, içinden geçtiğimiz zorlu dönem de dikkate alınarak vergi ve prim borçlarına uygun şartlarda bir yapılandırma yapılması esnafımıza ve çiftçimize nefes aldıracak, kamu alacaklarının tahsilatını da hızlandıracaktır. Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere sağlanan mevcut vergi indiriminin de daha cazip hale getirilmesi gerekli görülmektedir."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de vergi adaletsizliğinin çok yüksek olduğunu savunarak, kanun teklifinin, bu adaletsizlik duygusunu güçlendirecek nitelikte olduğunu öne sürdü.

Vergide adaletin sağlanmasının önemine işaret eden Oluç, "Türkiye, büyük adaletsizlikler ülkesi haline gelmiştir. Bu adaletsizlikler, ekonomi açısından baktığımızda son derece ciddi bir durum yaratmaktadır. Bu durumu değiştirmenin en temel yollarından biri vergi adaletsizliğini giderecek bir vergi reformunu yapmaktır." sözlerini sarf etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kanun teklifinin, Türkiye'nin bugün konuşulan hiçbir ihtiyacını giderecek nitelikte olmadığını savundu.

Ekonominin çöktüğünü ileri süren Ağbaba, "31 Mart 2024 seçimlerinde millet bu kötü yönetime 'dur' dedi. Anlamadılar. Bu kötü gidişi durdurmak ve ekonomiyi düzeltmek yerine CHP'ye savaş açtılar. Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi kayıt dışılık meselesi. Bu getirilen yasa ile kayıt dışılıkla mücadeleye büyük bir darbe vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Şahsı adına söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kanun teklifi ile büyük sermaye gruplarına ve uluslararası şirketlere vergisel avantajlar verilmeye devam edildiğini ancak ücretliler, dar gelirliler, çiftçi ve esnafa verilmediğini söyledi.

Akay, bu yılın ilk 3 ayında 10 bin 591 şirket ve 34 bin esnafın kapandığını belirterek, "75 bin adet karşılıksız çek çıkmış. Bu Türkiye tarihinde bir rekor. Bu tempoyla giderse bu yıl sonuna kadar 60 bin kişi hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bunların önlemlerinin mutlaka alınması gerekiyor." diye konuştu.

"Türkiye'yi küresel ölçekte bir merkez haline getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir düzenleme"

Şahsı adına söz alan teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kanun teklifini, Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeye, yatırımcı güvenini artırmaya, üretimi ve ihracatı desteklemeye, teknolojik girişimciliği büyütmeye ve İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası cazibesini artırmaya yönelik stratejik bir reform paketi olarak nitelendirdi.

Teklifin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun ekonomi alanındaki somut adımlarından biri olduğunu belirten Gülsoy, "Bu teklif, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz güçlü, bağımsız, rekabetçi ve üretken Türkiye hedefinin yasal zemindeki karşılığıdır. Bu teklif, yatırımcının önünü açan, ihracatçının yükünü hafifleten, girişimcinin cesaretini artıran, nitelikli insan kaynağını ülkemize çeken, mükellefin ödeme kabiliyetini gözeten ve Türkiye'yi bölgesel değil, küresel ölçekte bir merkez haline getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir düzenlemedir." dedi.

Türkiye'nin artık sadece doğu ile batı arasında bir köprü olmadığını, üretimin, ticaretin, finansın, teknolojinin, lojistiğin ve diplomatik etkileşimin merkezi haline geldiğini vurgulayan Gülsoy, "Biz bu hakikati yalnız söylem düzeyinde bırakmıyoruz, bugün görüşmekte olduğumuz bu kanun teklifiyle Türkiye'nin finans alanında merkez ülke olma iddiasını güçlendiriyoruz. Yatırımcı dostu iklimi tahkim ediyor, ihracatı destekliyor, teknoloji girişimcilerinin önünü açıyor ve İstanbul Finans Merkezi'nin küresel ölçekteki rekabet kabiliyetini artırıyoruz." diye konuştu.

Teklifin içeriğine ilişkin bilgi veren Gülsoy, "Teklifimiz ile kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Mevcut 36 aylık taksit süresi, 72 aya çıkartılmaktadır. Teminatsız tecil edilebilecek borç tutarını ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, milletvekillerinin teklifin tümü üzerinde görüşlerini dile getirmesinden sonra birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Buldan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.