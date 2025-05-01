TBMM'den Bakan Müşaviri Düzenlemesi - Son Dakika
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Politika

TBMM'den Bakan Müşaviri Düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu, bakan müşavirleri için yasal düzenlemeleri kabul etti. Atamalar kolaylaşacak.

01.05.2025 00:05
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TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemelere gidiliyor. Buna göre, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek.

Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak. Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Bakanın görevi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erecek. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.

Bakan müşaviri kadrolarına atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselme hükümlerine bağlı olmaksızın atama yapılabilecek. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek.

Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Kamu görevlisiyken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanacak. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılacak. Atama işlemi tamamlanıncaya kadar bunların her türlü mali ve sosyal hak ve yardımları kurumları tarafından ödenecek.

Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara, bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali, sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenecek.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Yükseköğretim Kalite Kurulunda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

İstihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilecek.

Denetime tabi gerçek ve tüzel kişilerin, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmeleri, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde denetimle görevli uzman ve uzman yardımcılarına göstermeleri, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmaları zorunlu olacak.

Araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevli uzman ve uzman yardımcıları, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olacak, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunlu tutulacak.

Düzenlemeyle, taşra teşkilatlarındaki uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin düzenlemelere gidilecek.

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerine yönelik düzenlemeler

Danıştay Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere; kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından başkan, başsavcı, daire başkanı ve üyelerinden emekliye ayrılmış olanların sağlık giderleri Danıştay bütçesinden karşılanacak.

Düzenlemeyle "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"un adı "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacak. Söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 5. maddenin kabul edilmesinin ardından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne işaret ederek, "Başkanlık Divanı olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, emekçi kardeşlerimize aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz." dedi.

Bozdağ, daha sonra birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi, 6 Mayıs Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.???????

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'den Bakan Müşaviri Düzenlemesi - Son Dakika

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