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TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz - Son Dakika

TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz

12.01.2022 19:50
TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, Kazakistan'da yaşanan olaylar hakkında ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz" denildi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi parti tarafından Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili ortak bir bildiri yayımlandı.

BİLDİRİYE 4 PARTİ İMZA ATTI

Meclis Başkanı Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzasını taşıyan bildiride, Kazakistan'da son günlerde meydana gelen gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"ŞİDDET EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

"Kazakistan'ın istikrar ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz. Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır. Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir."

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Hizb-i İslami Partisi, Kazakistan, Reform, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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