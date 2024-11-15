TBMM'den Yargı Reformu Düzenlemeleri - Son Dakika
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Politika

TBMM'den Yargı Reformu Düzenlemeleri

TBMM\'den Yargı Reformu Düzenlemeleri

Yargıya dair yeni düzenlemeler ile boşanma süreci ve noterlik hizmetleri değişiyor.

15.11.2024 11:49
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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve yargıya ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanunla boşanma davalarında, hükümlülerin eğitiminde, bölge adliye mahkemelerine başsavcıvekili atamaları ve noterlik hizmetlerinde yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda iki gün süren görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı.

Noterlik hizmetleri ve işlemleri ile boşanma davalarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla, bölge adliye mahkemelerine başsavcıvekili atanmasının usulü değiştirilecek.

Yasaya göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışması, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart yerine ocak ayı başında düzenlenecek.

Noterliklerdeki kredi kartıyla ödeme yasal alt yapıya kavuşuyor

Noterliklerde kredi kartıyla ödemenin yasal alt yapısı oluşturulacak. Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılarak tahsil edilecek.

El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.

Boşanmanın reddedilmesinden sonra yeniden dava açma süresi düşüyor

Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek.

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerine cumhuriyet başsavcıvekili atanmasında da değişiklik yapılacak. İstinaf mahkemelerinde kıdemli cumhuriyet savcısının, cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapmasına ilişkin düzenleme kaldırılacak. Bölge adliye mahkemelerinde cumhuriyet başsavcıvekili, Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek. Ayrıca iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilebilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yapılan değişikliğe göre, suçun niteliğinin değişmesi durumunda müdafinin yanı sıra ek savunma hakkına ilişkin bildirimler sanığa da yapılabilecek.

CMK'deki diğer bir düzenlemeyle de devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek.

Hükümlülerin eğitimi

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim haklarının kapsamı genişletilecek. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin tüm öğretim türlerinden, diğer ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ise kurum içinde verilebilen yaygın, dışarıdan ve açık öğretim programlarından yararlanmaları sağlanacak.

Kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına, kurum disiplin, düzen ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde, kurumsal kapasite ve imkanların uygunluğu ölçüsünde devam edebilecek. Yaş, eğitim düzeyi, engellilik durumu, sosyal ve ekonomik durum ile benzeri ölçütlere göre ihtiyacı olan hükümlülere öncelik verilecek.

Kayıtlı olduğu eğitim kurumlarının ilgili mevzuatına göre gerekli şartları taşıyan ve kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin sınavları, kişi ve kurum güvenliği ile kurum disiplin ve düzeninin bozulmasını önleyici tedbirler alınarak belirtilen usule göre ceza infaz kurumu içinde yapılacak. Buna göre, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve benzeri öğretim programları kapsamındaki sınavlar ile mesleki yeterlilik gibi yazılı veya sözlü sınavlar, ilgili kurum ile koordinasyon sağlanarak öncelikle çevrim içi, bunun mümkün olmaması halinde ise ilgili eğitim kurumu görevlisinin gözetiminde yüz yüze yapılacak.

Hükümlüler, merkezi sınavlar ile açık öğretim kurumları sınavlarına, sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak.

Kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler, sınavlara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerindeki hükümlülerin öğretimden yararlanması veya sınavlara katılması, hükümlünün başarısız olması, devamsızlık göstermesi, eğitim ve sınav alanlarında Kanun'da yazılı disiplin cezasını gerektiren eylemlerden birini gerçekleştirmesi veya öğretim programının ceza infaz kurumunun işleyişine yer ve zaman itibarıyla uygun olmaması halleri dışında engellenemeyecek.

Öğretime ve sınavlara ilişkin usul ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kaynak: AA

Politika, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'den Yargı Reformu Düzenlemeleri - Son Dakika

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