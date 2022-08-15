AK Parti'li Yayman, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, partisinin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yayman, mesajında, "sessiz devrimler" gerçekleştiren AK Parti'nin neferi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

İlk günkü heyecanla milletin emrinde olduklarını bildiren Yayman, "Siyasi hayatı bitti, muhtar bile olamaz' denilen büyük bir liderle son 20 yılda sessiz devrimler gerçekleştiren AK Parti'mizi tebrik ediyoruz. 21. yılımızı kutlarken yeni hedefler koyuyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir hikaye yazmak, büyük Türkiye hedefini gerçekleştirmek ve Türkiye'mizi küresel güç yapmak için daha çok çalışacağız." ifadeleri kullandı.

AK Parti'nin geçen 20 yılda 15 seçim kazanarak ülkenin en uzun süre iktidarda kalan partisi olduğunu hatırlatan Yayman, şunları kaydetti:

"Siyasetimizin esasında Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 'Gönülleri fethetmek ve insanımızı yüceltmek' vardır. Son yılda çok şükür 100 yılda yapılmayan hizmetleri gerçekleştiren parti olarak yeni hedefimiz Türkiye'mizi küresel bir güç olarak 2053 hedefine taşımaktır. Milletimizden aldığımız güçle bunu da başaracağımıza inanıyoruz. AK Parti'miz milletimizin kurduğu partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikinci 20 yılda çok daha büyük başarılara imza atacağız. Atatürk'ün açtığı çağdaş medeniyet yolunda çalışmaya, milletimize hizmet etmeye ve demokrasimizin standartlarını daha da yükselteceğimize söz veriyoruz."