TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu Başkanı Seçildi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu'nun başkanlığına TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık seçildi. Karamık, finansal okuryazarlığın kişisel finans öğretimi, bütçeleme ve yatırım dahil olmak üzere çeşitli finansal becerileri anlama ve etkin bir şekilde kullanma yeteneği olduğunu vurguladı. Alt komisyonun çalışmalarının ülkemizde finansal okuryazarlığa katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

24.07.2024 17:17
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Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu Başkanlığı'na TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık seçildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan komisyon, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda başkanlık seçimi yapıldı ve komisyonun çalışma, usul ve esasları belirlendi.

Alt komisyon başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık seçildi.

Sunay, finansal okuryazarlığın kişisel finans öğretimi, bütçeleme ve yatırım dahil olmak üzere çeşitli finansal becerileri anlama ve etkin bir şekilde kullanma yeteneği olduğunu söyledi.

Finansal okuryazarlığın, ömür boyu sürecek bir öğrenme süreci olduğuna işaret eden Karamık, şunları kaydetti:

"Söz konusu finansal okuryazarlık olduğunda her yaşta insan bu sürece katılabilir. Günümüzde dolaylı ya da doğrudan herkesin ekonomiyle bir ilişkisi vardır. Markete alışveriş yapmaya giden yaşlı bir ev hanımının da ilkokula yeni başlamış, beslenmesini okulun kantininden satın alacak 6 yaşındaki minik öğrencinin de finans ve ekonomiyle bir ilişkisi vardır. Alt komisyonumuzun bu çerçevede ortaya koyacağı kapsamlı raporun ülkemizde finansal okuryazarlığa katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
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