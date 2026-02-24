TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti

24.02.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Azerbaycan'daki temasları kapsamında başkent Bakü'deki Türk şehitliğini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Oktay, "Sabah yine Dışişleri Bakanı Ceyhun beyle bir görüşmemiz oldu. Ceyhun Bayramov'la üçlü olarak görüştük. Hemen hemen tüm bölgesel konulara, ikili ilişkilere ve bölgesel konulara değinme fırsatımız oldu. Değerlendirme fırsatımız oldu. Hem Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Gürcistan, Azerbaycan-Gürcistan ve üçlü ilişkiler boyutunda. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri konusunda çok detaylı ve uzun değerlendirme yaptılar" dedi.

Yapılan bütün çalışmaların ve barış görüşmelerinin son derece pozitif gittiğini birinci ağızdan öğrenme fırsatı bulduklarını belirten Fuat Oktay, "Son derece mutlu olduk. Onun ötesinde birçok yeni proje ve mevcut devam eden projeler; gerek Türkiye-Azerbaycan ve gerekse Türkiye-Bakü-Tiflis ve Türkiye arasında yine gerek Kars-Bakü-Tiflis-Kars olsun. veya Bakü-Tiflis-Ceyhan olsun veya diğer projeler boyutunda da güzel gelişmeler olduğunu, yine çalışmaların devam ettiğini öğrendik. Ama bir şey daha var tabii. Azerbaycan'ın bugün dünyadaki petrol boru hatları üzerinden petrol ve gaz ihracatında taşınmasında dünyada ilk sırada olduğunu öğrenmiş olmaktan bir kez daha duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Bulundukları toprakların hem doğal kaynaklarıyla hem de beşeri sermayesiyle son derece güçlü kaynakları olduğunu belirten Oktay, "Dolayısıyla bunun bize getirdiği bir sorumluluk da var tabii. Bu sorumluluk da hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi hem de bütün bu anlamda Türk dünyasını daha ileriye taşımak. Ama bugünkü amacımız çerçevesinde bölgenin kalkınması ve bölgenin gelişmesiyle ve bölgenin barış ve güvenliğinin tesisi ve daha da ileriye götürülmesiyle ilgili çalışmalar. Özellikle Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında ilişkilerin de son derece sağlam olduğunu ve geleceğe dönük de daha ciddi potansiyellerimiz olduğunu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Azerbaycan, Fuat Oktay, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika

Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:27:16. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Bakü'de Türk şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.