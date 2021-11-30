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TBMM Dışişleri Komisyonunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi

30.11.2021 20:42
TBMM Dışişleri Komisyonunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda, gündemdeki kanun teklifleri görüşüldü.

Komisyonda uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair 10 kanun teklifi kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin KKTC'de Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Özbekistan Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi,

Türkiye ile Moldova Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

A400M Uçağının İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına Dair 1, 2 ve 3 Sayılı Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

A400M Uçağı'nın İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına Dair 4 Sayılı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi,

Türkiye ile Katar Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Sırbistan Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul'da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi - Son Dakika


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