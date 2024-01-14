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TBMM Genel Kurulu 16 Ocak'ta çalışmalara devam edecek - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu 16 Ocak'ta çalışmalara devam edecek

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından toplanmama kararı alan TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü haftalık çalışmalarına yeniden başlayacak. Genel Kurul, RTÜK üyelerini seçecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşecek. Ayrıca uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu ise çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmek için toplanacak. Salı ve çarşamba günleri ise siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

TBMM Genel Kurulu 16 Ocak\'ta çalışmalara devam edecek
14.01.2024 - 11:04,
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TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününden itibaren devam edecek.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA
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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, TSK, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu 16 Ocak'ta çalışmalara devam edecek - Son Dakika
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