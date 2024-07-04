AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Merih Demiral'a hem tüm milli futbolcularımıza destek olmak amacıyla Hollanda ile yapılacak milli maçı yerinde izleyecek, Almanya'ya gidecek. Bu da destek anlamında son derece önemlidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, ikinci defa suç işleyenlerle ilgili düzenlemenin 9. Yargı Paketi'nde yer almadığını belirterek, bu konunun Adalet Komisyonunda ve Genel Kurulda tekrar gözden geçirilmesini istedi. Şahin, "9. Yargı Paketi, kamuoyunun beklediği önemli düzenlemeleri içermemiştir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, pancar ve şeker sektörünün kötü yönetildiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin pancar ithal eden bir ülke haline geldiğini söyleyen Çömez, yerli tarım politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların hastanelerden randevu alamadığını dile getiren Çömez, "Şehir hastaneleri gibi büyük bir kara delik, sağlıkta büyük problemleri beraberinde getirdi." diye konuştu.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yazılı soru önergelerine yanıt vermediğini öne süren Çömez, soru sormaya devam edeceklerini belirtti.

"Bizim çocuklar tarih yazacak"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, UEFA tarafından gol sevinci dolayısıyla milli futbolcu Merih Demiral'a soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

"Bozkurt"un, Türk milletinin simgesi olduğunu ifade eden Kılıç, Aziz Sancar'ın nobel ödülü aldığında "bozkurt" işareti yaptığını hatırlattı.

Kılıç, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlamasında tarihi ve kültürel bir sembolün hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz. Merih'e, Arda'ya, Mert Günok'a, Kenan Yıldız'a, Samet Akaydın'a, tüm futbolcularımıza bir 'bozkurt selamı' da ben gönderiyorum. Bizim çocuklar tarih yazacak." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, hayat pahalılığı yaşandığını, emeklilerin zor durumda olduğunu söyledi.

TBMM Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi'nin, yargıdaki sorunları çözen düzenlemeleri içermediğini savunan Temelli, yargı konusunun tartışılması gerektiğini dile getirdi. Temelli, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yaşandığını iddia etti.

"Yasa yine aynı geliyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 38 maddeden oluşan 9. Yargı Paketi'nin 20 maddesinin Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına ilişkin olduğunu anımsattı.

9. Yargı Paketi'nin "reform" olarak tanımlandığını dile getiren Başarır, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda "kadının soyadına" ilişkin düzenlemenin de kanun teklifinde yer aldığını aktardı.

Anayasa Mahkemesinin, kadının sadece kendi soyadını kullanacağına hükmettiğine dikkati çeken Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasa yine aynı geliyor ve 'Aile yapısına zarar verebilir' deniyor. Asıl bu düşünce aile yapısını bozar. Anayasa Mahkemesinin kararı net. Haftaya bu yasa gelecekse Anayasa Mahkemesi ne diyorsa o yapılmalı. Kadın, tek, salt soy ismini kullanabilir. Eşi de beğenmiyorsa evlenmezler. Zaten bu konuda bir uzlaşma var eşler arasında. Ama Anayasa Mahkemesinin kararına aykırı ikinci kez bir düzenleme yapmak, bu Meclisin haddi, sınırları değil."

Başbağlar katliamının Türkiye'nin yaşadığı en büyük acılardan biri olduğuna işaret eden Başarır, terörü lanetlediklerini bildirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacağını anımsatan Başarır, milli takımın Hollanda karşısında galibiyet alacağına inandıklarını belirtti. Başarır, "Milli futbolcularımızın yanındayız, kalbimiz onlarla. Almanya'da, Hollanda karşısında tüm ülkeyi güldürmelerini diliyorum." dedi.

"Terörün ne kadar vahim bir hadise olduğunu hatırlatmak istiyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, 5 Temmuz 1993'te Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce 33 kişinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Başbağlar'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Zengin, vatandaşların terör karşısında kenetlendiğini vurguladı. Zengin, "Ülkemizin huzurunun, birliğinin, beraberliğinin ne kadar önemli olduğunu ve terörün ne kadar vahim bir hadise olduğunu hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için Kazakistan'da bulunduğunu ifade eden Zengin, Erdoğan'ın Filistin'de yaşananlara ilişkin "ortak irade" çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Merih Demiral'a hem tüm milli futbolcularımıza destek olmak amacıyla Hollanda ile yapılacak milli maçı yerinde izleyecek, Almanya'ya gidecek. Bu da destek anlamında son derece önemlidir." açıklamasında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli'nin, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence olduğuna ilişkin iddialarda bulunduğunu aktaran Zengin, bu konuda herhangi bir toleransın bulunmadığını kaydetti.

Özlem Zengin, "Bu konuda sıfır toleransımız var. İhbar durumunda adli ve idari soruşturma yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Bozdağ: "Vurdukları top gol olsun"

Grup başkanvekillerinin açıklamalarının ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Divan olarak biz de A Milli Futbol Takımımıza Hollanda maçında gönülden başarılar diliyoruz. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun. Vurdukları top gol olsun." ifadesini kullandı.

Daha sonra TBMM Genel Kurulunda, Dijital Mecralar Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dilekçe Komisyonunun, Meclisin tatilde ve ara verdiği dönemde çalışabilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi.