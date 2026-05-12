AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Dünya Hemşireler Günü'nü kutlayarak "Bizler bu onurlu mesleği icra eden kardeşlerimizin çalışma standartlarını yükseltmek ve onlara daha huzurlu bir çalışma ortamı sunmak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, son günlerde CHP'li bazı milletvekillerinin namus, şeref ve haysiyetlerini hedef alan yayınların yapıldığını belirterek bu karalama kampanyalarına hep beraber karşı durmaları gerektiğini, bu işin iktidarı ve muhalefeti olmadığını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasının üzerinden 1,5 sene geçtiğini belirten Kaya, "TBMM'de 5 siyasi parti grubundan ve 8 siyasi partinin katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, bir rapor yayınladı. Bu raporun yayınlanmasının üzerinden birkaç ay geçti. 'Hayırlı işlerde acele edin' prensibi gereği, bu süreçte atılması gereken adımların ne olduğunun kamuoyuyla bir şekilde paylaşılması lazım. Burada görev iktidar partisi AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza düşmektedir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 33 yaşındaki bir kaymakamın Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandığını belirterek bu kişinin söz konusu alanda hiçbir tecrübesi olmadığını ileri sürdü.

Çömez, Türkiye'de 5,5 milyon ev genci olduğunu ve hayallerini kaybettiklerini savunarak "Bu atamaya bakıp diyecek ki, 'ben niye çalışayım, çalışsam ne olacak ki?' Devleti böyle yönetmeye hakkınız yok." sözlerini sarf etti.

"Gayemiz, görme engelli kardeşimizin yolunu aydınlatmak"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olduğunu anımsatarak herkesin bir engelli adayı olduğunu vurguladı. Kılıç, bu cümleyi korku salmak için değil, empati, kardeşlik ve bir arada yaşama kültürünü büyütmek için kurmaları gerektiğini dile getirdi.

Gazi Meclis'in çatısı altında, "aşılmaz" denilen engelleri inancıyla paramparça eden, milletin gür sesi olan kıymetli milletvekili arkadaşları olduğunu belirten Kılıç, "Onların buradaki dik duruşu, ülkemizin aydınlık yüzünün tükenmez umudunun en güzel ispatıdır. Artık bu haftaları, kürsülerden kurulan 2-3 süslü cümleyle sadece lafta kalan temennilerle geçiştirme devri kapanmıştır, kapanmalıdır. Gayemiz, o tekerlekli sandalyenin önündeki kaldırımı düzeltmek, görme engelli kardeşimizin yolunu aydınlatmak ve onların bu hayatın tam merkezinde yüzleri gülerek başları dik bir şekilde yer almalarını sağlamaktır." diye konuştu.

Kılıç, MHP'nin, "benim devletim yanımda, kimsesiz değilim" hissini her bir vatandaşın kalbine işlemek için var olduğunu belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle tüm Meclis'i duyarlı olmaya davet ettiklerini, partilerinin araştırma önergesinde bu konuyu ele aldıklarını ve destek beklediklerini ifade etti.

Temelli, "Tüm engelli yurttaşlarımızın, eşit haklarda, eşit yurttaş olarak ve tüm engellere karşı yaşam haklarının var edildiği bir toplumda yaşama umuduyla onları selamlıyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini ve 30 milyon insanın açlık sınırının altında olduğunu savunarak "Gençler kendilerine gelecek göremiyorlar, emekliler ömürlerinin son zamanlarını adeta yoksulluk içerisinde geçirmek zorunda kalıyorlar. Siyaset, bunlara çözüm üretmek için olmalı." ifadelerini kullandı.

Partisinin milletvekillerine yönelik birtakım asılsız iddiaların dile getirildiğini aktaran Günaydın, "Bu alçaklıktır, ahlaksızlıktır." sözlerini sarf etti.

"Gerçek engel, zihinlerde örülen duvarlar ve körelmiş empati duyguları"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na ilişkin değerlendirmesinde, gerçek engelin, zihinlerde örülen duvarlar ve körelmiş empati duygusu olduğunu belirtti. Yenişehirlioğlu, "Kardeşlerimizin sergilediği yüksek sebat ve yaşama tutunma iradesi bizlere her türlü zorluğun inanç ve sevgiyle aşılabileceğini bir kez daha kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Hemşireler Günü'nü kutlayan Yenişehirlioğlu, hemşirelerin sağlık sisteminin sarsılmaz temel taşı olduğunu ve toplumun manevi huzuru için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Yenişehirlioğlu, "Bizler bu onurlu mesleği icra eden kardeşlerimizin çalışma standartlarını yükseltmek ve onlara daha huzurlu bir çalışma ortamı sunmak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yenişehirlioğlu, Anneler Günü'ne değinen "Hayat yolculuğumuzun ilk öğretmeni ve en güvenli sığınağı olan annelerimiz, toplumsal yapımızın manevi temel taşı, birliğimizin ve dirliğimizin en güçlü teminatlarıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle evlatlarını vatan toprağına emanet eden metanet timsali aziz şehitlerimizin annelerine en derin şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yeniden söz isteyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP'li Günaydın'ın da dile getirdiği gibi Meclis çatısı altında bulunan bazı milletvekilleriyle ilgili son derece fütursuz, seviyesiz, iktidar muhalefet hiç kimsenin hiçbir şekilde kabul edemeyeceği haberler yapıldığını söyledi. Bunun, bir siyasi parti meselesi olmadığını dile getiren Çömez, "Bu bir ahlaksızlıktır, pespayeliktir. Sayın Yenişehirlioğlu bu konudaki hassasiyetinizi istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Bu tip söylemlerin yanlış olduğunu, doğru olmadığını, yakışık almadığını ve çok çirkin olduğunu ben de tanımlamak istiyorum ama el birliğiyle siyaset kurumunun seviyesini aşağı çekmeye çalışanlara ve bu siyasi kurumu halk nezdinde de itibarsız göstermeye çalışanlara karşı bir birliktelik arz edeceğimizi ortaya koyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, kadın milletvekilleri başta olmak üzere hiçbir milletvekilinin, kurulan kumpası, iftirayı kabul etmeyeceğini belirterek "Böylesi durumlarda özellikle Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un bu konuya dair hem söz söylemesi hem milletvekillerimize sahip çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.