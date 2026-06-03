TBMM'de Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Tartışmaları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ülkemizin başta 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz olmak üzere, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. 'Terörsüz Türkiye' sürecini her türlü polemikten uzak olarak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun temel görevidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, hasat mevsimine girdiklerini, peş peşe fiyatların açıklandığını belirterek, buğday ve arpa fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekmen, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon oranının yüzde 32, mazot fiyatlarındaki artışın yüzde 50'nin üzerinde, gübre fiyatlarındaki artışın ise yüzde 45'ten aşağı olmadığını söyleyerek, "Sadece bu 4 verinin ortalamasını alsak, yüzde 40'ın üzerinde bir maliyet artışı söz konusu iken buğday için yüzde 22 oranında, arpa için yüzde 15,9 oranında fiyat belirlenmiştir. Hiç olmazsa TÜİK'in enflasyonu kadar buğday ve arpa rakamlarını güncelleyin." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Schengen vizelerinin aylardır gündemde olduğunu belirterek, bu konuya ilişkin asıl krizin geri kabul anlaşmasının imzalanması ile başladığını savundu.

Çömez, Schengen vizeleri ret oranlarının inanılmaz şekilde arttığını ifade ederek, "Bu geri kabul anlaşması ile ret oranları arttı ama Sayın Erdoğan'ın 2018'de Cumhurbaşkanı olduğu tarihten itibaren ret oranlarında inanılmaz artışlar söz konusu. Son 10 yıl içerisinde 1,5 milyon Türk vatandaşının vize başvurusu reddedilmiş." dedi.

"Hiçbir vatandaşımız terörün rehinesi değildir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, emperyalist odaklar ve siyonist yayılmacılığın coğrafyayı ateşe attığı kaotik bir dönemden geçtiklerini belirterek, böyle bir kuşatma karşısında "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefinin yalnızca bir asayiş meselesi değil, Türk ve Türkiye yüzyılının stratejik bir hamlesi ve 21. yüzyıldaki vizyonun miladı olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, şöyle konuştu:

"'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefi, herhangi bir pazarlığın, tavizin, teslimiyetin adı değildir. 'Terörsüz Türkiye' devlet aklıyla, millet iradesiyle, hukukla ve şehitlerimizin aziz hatırasına sadakatle yürütülen milli bir hedeftir. Ülkemizde yaşayan 86 milyonun kardeşliği, dayanışması hiçbir terör örgütünün, suç örgütünün ve yabancı odakların insafına bırakılamayacak kadar kıymetlidir. Hiçbir vatandaşımız terörün rehinesi değildir. Milletimiz aynı kaderin, aynı vatanın, aynı bayrağın mensubudur. Bu nedenle, bu hedef güvenliği, hukuku, adaleti, demokrasiyi, barışı, kardeşliği ve toplumsal huzuru birlikte büyütme hedefidir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 hububat alım satış fiyatlarının açıklandığını anımsatarak, geçen yıla göre artışın sadece yüzde 22 olduğunu ifade etti. Temelli, "Mardin'de, Urfa'da elektrik fiyatlarının yüzde 100'e kadar artışı söz konusu. Şimdi, ortada böyle bir vahim tablo var, böyle bir yoksulluk baskısı, şiddeti var. Siz kalkıyorsunuz, bu fiyatı açıklıyorsunuz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'de 30 milyon vatandaşın açlık sınırının altında yaşadığını ancak bir kesimin sürekli zenginleştiğini savundu.

Günaydın, Türkiye'de buğday ekim alanının 9,3 milyon hektardan 7,1 milyon hektara düştüğünü ifade ederek, "2 milyon 200 bin hektar alanda çiftçi tarım yapmaktan, buğday ekmekten vazgeçmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Ankara'nın yüz ölçümü kadar alanı çiftçi işlemekten vazgeçmiş. Çiftçiye yaptığınız zulmün açık göstergesi budur. 2 trilyon 740 milyar lirayı faiz olarak ödüyorsunuz. Çiftçiye verdiğiniz bütün destek onun yüzde 5'i, 6'sı kadar; 168 milyar lira." dedi.

"Zalim İsrail kendi zulmünde boğulacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, soykırımcı barbar İsrail hükümetinin sözde bakanının ezan sesini hedef alan hadsiz ve provokatif açıklamalarını yüce Meclisten şiddetle kınadıklarını söyledi.

Ezanı susturmak isteyenlerin bir milletin hafızasını ve kimliğini ortadan kaldırmak istediklerini ancak tarih boyunca olduğu gibi bugün de hiçbir gücün buna muvaffak olamadığını belirten Akbaşoğlu, "Hak galip gelecek, batıl mutlaka zail olacaktır. Zalim İsrail kendi zulmünde boğulacak, Filistin, Gazze ve Kudüs mutlaka ama mutlaka özgürleşecektir." dedi.

Diplomaside bugün güçlü ve savunma sanayisinde destan yazan bir Türkiye olduğunu belirten Akbaşoğlu, ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye bulunduğunu dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin başta 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz olmak üzere, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. 'Terörsüz Türkiye' sürecini her türlü polemikten uzak olarak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun temel görevidir. Biz, iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz, bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz."