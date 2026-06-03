TBMM'de Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Tartışmaları

03.06.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'li Akbaşoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde siyasetin yapıcı rolünü vurguladı. CHP ve DEM Parti, buğday fiyatlarındaki düşüklüğü ve çiftçi sorunlarını gündeme taşıdı. MHP, hedefin milli olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ülkemizin başta 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz olmak üzere, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. 'Terörsüz Türkiye' sürecini her türlü polemikten uzak olarak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun temel görevidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, hasat mevsimine girdiklerini, peş peşe fiyatların açıklandığını belirterek, buğday ve arpa fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekmen, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon oranının yüzde 32, mazot fiyatlarındaki artışın yüzde 50'nin üzerinde, gübre fiyatlarındaki artışın ise yüzde 45'ten aşağı olmadığını söyleyerek, "Sadece bu 4 verinin ortalamasını alsak, yüzde 40'ın üzerinde bir maliyet artışı söz konusu iken buğday için yüzde 22 oranında, arpa için yüzde 15,9 oranında fiyat belirlenmiştir. Hiç olmazsa TÜİK'in enflasyonu kadar buğday ve arpa rakamlarını güncelleyin." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Schengen vizelerinin aylardır gündemde olduğunu belirterek, bu konuya ilişkin asıl krizin geri kabul anlaşmasının imzalanması ile başladığını savundu.

Çömez, Schengen vizeleri ret oranlarının inanılmaz şekilde arttığını ifade ederek, "Bu geri kabul anlaşması ile ret oranları arttı ama Sayın Erdoğan'ın 2018'de Cumhurbaşkanı olduğu tarihten itibaren ret oranlarında inanılmaz artışlar söz konusu. Son 10 yıl içerisinde 1,5 milyon Türk vatandaşının vize başvurusu reddedilmiş." dedi.

"Hiçbir vatandaşımız terörün rehinesi değildir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, emperyalist odaklar ve siyonist yayılmacılığın coğrafyayı ateşe attığı kaotik bir dönemden geçtiklerini belirterek, böyle bir kuşatma karşısında "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefinin yalnızca bir asayiş meselesi değil, Türk ve Türkiye yüzyılının stratejik bir hamlesi ve 21. yüzyıldaki vizyonun miladı olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, şöyle konuştu:

"'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefi, herhangi bir pazarlığın, tavizin, teslimiyetin adı değildir. 'Terörsüz Türkiye' devlet aklıyla, millet iradesiyle, hukukla ve şehitlerimizin aziz hatırasına sadakatle yürütülen milli bir hedeftir. Ülkemizde yaşayan 86 milyonun kardeşliği, dayanışması hiçbir terör örgütünün, suç örgütünün ve yabancı odakların insafına bırakılamayacak kadar kıymetlidir. Hiçbir vatandaşımız terörün rehinesi değildir. Milletimiz aynı kaderin, aynı vatanın, aynı bayrağın mensubudur. Bu nedenle, bu hedef güvenliği, hukuku, adaleti, demokrasiyi, barışı, kardeşliği ve toplumsal huzuru birlikte büyütme hedefidir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 hububat alım satış fiyatlarının açıklandığını anımsatarak, geçen yıla göre artışın sadece yüzde 22 olduğunu ifade etti. Temelli, "Mardin'de, Urfa'da elektrik fiyatlarının yüzde 100'e kadar artışı söz konusu. Şimdi, ortada böyle bir vahim tablo var, böyle bir yoksulluk baskısı, şiddeti var. Siz kalkıyorsunuz, bu fiyatı açıklıyorsunuz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'de 30 milyon vatandaşın açlık sınırının altında yaşadığını ancak bir kesimin sürekli zenginleştiğini savundu.

Günaydın, Türkiye'de buğday ekim alanının 9,3 milyon hektardan 7,1 milyon hektara düştüğünü ifade ederek, "2 milyon 200 bin hektar alanda çiftçi tarım yapmaktan, buğday ekmekten vazgeçmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Ankara'nın yüz ölçümü kadar alanı çiftçi işlemekten vazgeçmiş. Çiftçiye yaptığınız zulmün açık göstergesi budur. 2 trilyon 740 milyar lirayı faiz olarak ödüyorsunuz. Çiftçiye verdiğiniz bütün destek onun yüzde 5'i, 6'sı kadar; 168 milyar lira." dedi.

"Zalim İsrail kendi zulmünde boğulacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, soykırımcı barbar İsrail hükümetinin sözde bakanının ezan sesini hedef alan hadsiz ve provokatif açıklamalarını yüce Meclisten şiddetle kınadıklarını söyledi.

Ezanı susturmak isteyenlerin bir milletin hafızasını ve kimliğini ortadan kaldırmak istediklerini ancak tarih boyunca olduğu gibi bugün de hiçbir gücün buna muvaffak olamadığını belirten Akbaşoğlu, "Hak galip gelecek, batıl mutlaka zail olacaktır. Zalim İsrail kendi zulmünde boğulacak, Filistin, Gazze ve Kudüs mutlaka ama mutlaka özgürleşecektir." dedi.

Diplomaside bugün güçlü ve savunma sanayisinde destan yazan bir Türkiye olduğunu belirten Akbaşoğlu, ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye bulunduğunu dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin başta 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz olmak üzere, 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. 'Terörsüz Türkiye' sürecini her türlü polemikten uzak olarak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun temel görevidir. Biz, iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz, bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Tbmm Genel Kurulu, Gökhan Günaydın, Erkan Akçay, Politika, Güvenlik, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Tartışmaları - Son Dakika

Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
Serdal Adalı gözünü kararttı Transfere tam 200 milyon Euro Serdal Adalı gözünü kararttı! Transfere tam 200 milyon Euro
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF’den çıkacak kararı bekliyor Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu
Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanlığı için Fatih Terim’in ismini verdi Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanlığı için Fatih Terim'in ismini verdi
Peş peşe yaşanan köpekbalığı saldırıları Brezilya’da panik yarattı: 24 saatte iki kişi bacağını kaybetti Peş peşe yaşanan köpekbalığı saldırıları Brezilya'da panik yarattı: 24 saatte iki kişi bacağını kaybetti

17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
16:44
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
16:43
ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı
ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı
16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 17:30:49. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'de Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.