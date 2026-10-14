TBMM'de fon ve kayyum tartışması: Akbaşoğlu'ndan 'hesap sorulacak' mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifine ilişkin, "İster iktidar, ister muhalafet, hangi partiden, hangi düşünceden olursa olsun milletin hakkına, hukukuna girenlerden mutlaka ama mutlaka hesap sorulacak ve tekrar iktidar olacağız. Bundan kimsenin ama kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını anımsatarak, kararı eleştirdi.

Gündeme dair değerlendirmelerini dile getiren Kaya, doğruyu söyleyip yanlışı eleştirmenin bir erdem olmanın yanı sıra insani de bir vazife olduğunu belirtti. Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlar yaşanırken ister iktidar içerisinde, ister dışarıda olsun, insanlar duruşlarını net ortaya koyamadığı zaman karşılaşacakları son şudur: soyguna, yolsuzluğa, vurguna, yasaklara sessiz kalanlar, en az onları işleyenler kadar vebaldedir. Dolayısıyla hepimize düşen bir vazife var, iktidarı ve muhalefetiyle şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Kamu malına kim el uzatıyorsa, hırsızlığı kim yapıyorsa, hangi iktidarın, hangi belediyenin içerisindeyse, hangi partiye mensup olursa olsun lanetleyebilmeli, karşısında durabilmeliyiz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik iddilarını dile getirerek, denetleme kurumlarını da eleştirdi.

Çömez, Kaya hakkında uygulandığını ileri sürdüğü tedbirlere de değinerek, "26 Eylül'de tedbir konmuş fakat bir süre sonra 9 Ekim'de kaldırılmış. 12 Ekim'de bir daha tedbir konulmuş, 13 Ekim'de kaldırılmış. Kim devreye girdi, neden korktu, neden yaptılar, niye böyle oldu?" sorularını yöneltti.

"Patronu hakkında yürütülen soruşturmanın faturası emekçilere çıkarılamaz"

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, maden kazalarında hayatını kaybedenleri andı.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını anımsatan Sarı, verilen kararı eleştirdi.

Sarı, herhangi bir medya kuruluşunun sahibi veya yöneticisi hakkında suç iddiası bulunuyorsa hukukun gereğinin yapılmasını ancak hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini belirterek, "Burada göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir mesele var, Halk TV'de çalışan, alın teriyle geçimini sağlayan, ailesine ekmek götürmeye çalışan emekçiler var. Bu insanların suçu ne? Patronu hakkında yürütülen soruşturmanın faturası gazetelerde, haber kanalında çalışan emekçilere çıkarılamaz." görüşünü paylaştı.

Çalışanların iş güvencesi ve kazanılmış haklarının korunması gerektiğini ifade eden Sarı, CHP olarak kişilerden, kurumlardan ve siyasi görüşlerden bağımsız olarak "kayyum atamalarına" karşı olduklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, siyasi anlayışlarının temelinde millete hürmet ve hizmet ile devletin bekasına dair sorumluluğun yattığını belirtti.

Gençlerin yalnızca olumsuzluklar üzerinden değerlendirilmesini eleştiren Kılıç, Türk gençliğinin ülkenin geleceğinin güvencesi olduğunu vurguladı.

Gençlerin, devletin şefkatli elini her zaman omuzlarında hissetmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, "İşsizliğin önüne geçecek istihdamlar oluşturmalı. Bu süreçte işsiz kalan gençlerimiz, ailelerinin sağlık sigortalarından faydalanmaya devam etmeli. Peygamber ocağında vatan nöbeti tutan evlatlarımızın askerlik sürelerinin emeklilik hizmetlerinden sayılması gibi sosyal adımlar, bizim çözüm odaklı siyaset anlayışımızın ve devletimize olan mesuliyetimizin bir gerekliliğidir." diye konuştu.

Bugün gençlerin "kültürel bir kuşatma altında bulunduğunu" ifade eden Kılıç, teknoloji okuryazarlığıyla bilinçli bir farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasını eleştirdi.

Fon soruşturmasına değinen Temelli, "Tabii, mağdur bir kesim var, onlarla ilgili de şimdi belli bir düzenleme yapılıyor ama giden gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Temelli, cezaevlerinin şartları ve buradaki uygulamalara yönelik iddilarını aktararak, bazı hükümlülerin sağlık sorunları yaşamalarına rağmen hastaneye sevklerinin engellendiğini ileri sürdü.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

Kararı, "anayasal hakların ihlali ve demokrasiye darbe" olarak nitelendiren Emir, "Kararla aslında sadece Halk TV çalışanları, Halk TV'nin sahibi değil, Türk halkı cezalandırılmıştır." ifadesini kullandı.

Emir, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına değinerek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının duyulmamasının istendiğini iddia etti.

"Akla kara birbirinden ayrılacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün "Ateş Serbest-2026" faaliyetiyle sergilendiğini belirtti.

"Ateş Serbest-2026 faaliyeti yalnızca hedeflerin vurulduğu bir tatbikat değildir. Bu faaliyet, Türkiye'nin değişen savaş ortamını doğru okuduğunun, teknolojiyi askeri kabiliyetleriyle bütünleştirdiğinin ve geleceğin muharebe şartlarına bugünden hazırlandığının güçlü bir göstergesidir" diyen Akbaşoğlu, hedeflerinin, Türkiye'nin gökyüzünde, denizlerde, karada, uzayda ve siber alanda güvenliğini sağlayacak güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir savunma mimarisini daha ileri noktaya taşımak olduğunu vurguladı.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü bildiren Akbaşoğlu, teklif hakkında bilgi verdi. Akbaşoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Nasıl, içeride, dışarıda, her yerde 'AK Parti, hükümet, Recep Tayyip Erdoğan bu depremin altında kalacak' diye ellerini ovuşturanlar vardıysa, bugün de 'fon krizinin altında kalsın' diye dua edenler, isteyenler, kaos peşinde olanlar olabilir. Ama bugün getirdiğimiz kanun teklifimizle bütün Türkiye'ye ve dünyaya Meclis'ten ilan ediyorum ki haklıyla haksızlar, suçluyla suçsuzlar, yatırımcılarla spekülatörler, akla kara birbirinden ayrılacak. İster iktidar, ister muhalefet, hangi partiden, hangi düşünceden olursa olsun milletin hakkına, hukukuna girenlerden mutlaka ama mutlaka hesap sorulacak ve tekrar iktidar olacağız. Bundan kimsenin ama kimsenin şüphesi olmasın."