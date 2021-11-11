TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında, Katar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektupla ilgili tartışma yaşandı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, maddeler üzerindeki görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada, uluslararası ilişkilerde devletlerin menfaatleri olduğunu belirterek, "İktidarın, bu memleketin, bu milletin birikimlerini birilerine peşkeş çekme pahasına bir tuhaf Katar sevdası var." dedi.

Bu sevdanın muhatabının Katar değil, kamuflajının Katar olduğunu ileri süren Tezcan, Tank Palet Fabrikası'nın da yandaşlara bedava peşkeş çekildiğini iddia etti. Tezcan, "Sayın Cumhurbaşkanı çıktı '50 milyon dolarlık yatırım yapmak lazım, biz bunu yapamıyoruz' dedi, 20 milyar dolarlık Tank Palet Fabrikası'nı Katarlı ve onun yandaş ortaklarına peşkeş çektiler. Katar Silahlı Kuvvetlerine Türk ordusunun en önemli incisini bedavaya teslim ettiler." diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi'nde Katar'lı saltanat ailesine "peşkeş çekilen" araziler olduğunu savunan Tezcan, "Katar sevdası dediğimiz bu sevda, para sevdası, yolsuzluk sevdası. Buna itiraz ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise sataşmadan dolayı söz alarak, Tezcan'ın konuşmasının tamamının çelişkili olduğunu söyledi. Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu önce '50 milyon dolara peşkeş çektiniz' demişti. Siz de aynı şeyi söylediniz. Sonra buraya sözcüleriniz geldi, '1 kuruş bile almadınız' dedi. Kılıçdaroğlu 2021 bütçe konuşmasında aynı sözü söyledi '1 kuruş bile almadınız' dedi. Önceki Kılıçdaroğlu'nun sözü mü doğru, sonraki mi doğru? Siz şimdi başa döndünüz, kendi genel başkanınızı yalanladınız. Peşkeş çekilen bir şey yok. Katar'ın İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'da bir sürü yatırımı var. Niye Katar'ın Türkiye'ye yatırım yapmasından gocunuyorsunuz?"

Tezcan da sözlerinin, Kılıçdaroğlu ile çelişmediğini dile getirerek, "50 milyon dolar yatırım yapamıyoruz dediniz, 1 kuruş para almadan verdiniz. Dün de söylediğimiz buydu, bugün de söylediğimiz bu." açıklamasında bulundu. Ülkelerin yaptığı yatırımlardan rahatsız olmadıklarını dile getiren Tezcan, yatırım adı altında üstü örtülenlerden rahatsız olduklarını kaydetti.

"Mektuptan duyulan rahatsızlık bastırılmaya çalışılıyor"

Akbaşoğlu, CHP'li milletvekillerinin aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektuptan duyduğu rahatsızlığı bastırmaya çalıştığını ifade ederek, "Türkiye'nin iç işlerini Batılılara şikayet, 'bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine taban tabana zıttır. Yazıklar olsun." görüşünü paylaştı.

Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun milletini utandıracak bir şey yapmadığını kaydederek, onun, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı dünyayı uyardığını ve buraya böyle bir yatırıma gelmek isteyenlere, "bizden size gelecek yok" dediğini savundu.

Akbaşoğlu, bu mektubun bir utanç mektubu olduğunu belirterek, "Bu, gayrimilli bir tutum ve davranıştır. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize halel getirecek bir mektuptur. Yazılır yazılmaz da millet nezdinde çöp tenekesine atılmıştır. Bu savunulamaz. Bu milli iradeye hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da sataşma nedeniyle söz talep ederek, çöpe atılacak mektubun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanına "aptal olma" dediği mektup olduğunu söyledi. Altay, Kılıçdaroğlu'nun mektubuna dair, "Bu mektup İstanbul'un rantına, talanına, ekolojisine göz dikmeyi düşünen yerli ve yabancı bütün konsorsiyumlara bir tehdit mektubudur. Bunun arkasındayız." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanına gelen mektubu yırtıp attıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, "CHP'nin kurucu lideri nerede, emperyalistlerden medet uman Kemal Kılıçdaroğlu nerede?" sorusunu yöneltti.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi.

"Benden dolayı ceza almasını, böyle bir hazzı yaşamasını istemiyorum"

Ardından devam eden görüşmelerde, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk askeri ve polisinin Katar'da işi olmadığını belirterek, "Çok biliyorsanız kendiniz gidin. Binin atlara güvenliği sağlayın." diye konuştu. Başarır, anlaşmaya karşı olduklarını vurguladı.

Sataşma sebebiyle söz alan Akbaşoğlu, 1940'lı yıllarda İsmet İnönü CHP Genel Başkanı iken yayımlanan Cumhuriyet gazetesindeki "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam" başlığını okuyarak, "Keşke Atatürkçü olabilseniz, keşke bağımsızlıktan yana olabilseniz" ifadesini kullandı. Akbaşoğlu, Atatürk'ten sonra CHP'nin başkalaştığını dile getirdi.

Başarır, Akbaşoğlu'nun eleştirileri üzerine konuşması sırasında ordunun değil tank paletin satıldığını kastettiğini herkesin anladığını belirterek, "Biz ne Amerika'nın sözcüsü oluruz ne Rusya'nın bekçisi. Biz tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuruz. Sen dön bir aynaya bak. Senin partinin de senin adın da ak değil karabaşoğlu." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Başarır'ın "karabaşoğlu" ifadesi üzerine, Başkanvekili Akar'dan, önce gerekli işlemi yapmasını istedi, daha sonra da ceza verilmesini istemediğini bildirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Vermeyin, gerek yok. Yani benden dolayı ceza almasını, böyle bir hazzı yaşamasını istemiyorum. Atatürk'ün 'bağımsızlık benim karakterimdir, manda ve himaye kabul edilemez' ilkelerine taban tabana zıt mektubun mahcubiyeti ve suçluluğunun altında ezikliğinizin yansımasını görüyoruz. Yazıklar olsun. Gerçek Atatürkçü CHP tabanı, sizlere büyük bir mahcubiyetle 2023 Haziran'da gerekli cevabı vermek üzere bekliyor."

Engin Altay, İsmet Paşa olmasaydı Akbaşoğlu'nun bu Mecliste olamayacağını savunarak, İnönü'nün Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'na sokmadığını hatırlattı. Ona dua edilmesi gerekirken hakaret edildiğini iddia eden Altay, "İsmet Paşa'dan rahatsız olan bir milletvekili bu çatı altında durmayı hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammet Emin Akbaşoğlu ise hiç kimseye hakaret etmediğini ifade etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.