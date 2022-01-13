Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Çelik, Twitter'daki mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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