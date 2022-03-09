TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kovid-19 ile beraber bütün dünyada ortaya çıkan yüksek enflasyon sorunu maalesef Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber artık kronik bir krize dönüşmenin eşiğinde." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün akaryakıta gelen zamlardan sonra bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yine fahiş zamların beklendiğini söyledi. Motorinin litre fiyatının bu geceden itibaren 25 lirayı, benzinin fiyatının ise 22 lirayı aşacağını belirten Dervişoğlu, "Son 4 ayda petrol fiyatları yüzde 47 artarken dolar kuru yüzde 46 artış göstermiştir. Buna karşılık ise benzin yüzde 175, motorin ise yüzde 222 zamlanmıştır. Yani akaryakıta gelen zamlar, petrol ve dolar artışlarının 3 katından fazladır." dedi.

Dervişoğlu, hükümet "Zamların sebebi biz değiliz." dese de rakamların ortada olduğunu söyledi. Yapılan fahiş akaryakıt zamlarının tek sebebinin, hükümetin "ekonomi bilmezliği" olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Plansız ve kötü ekonomi yönetimi vatandaşımızı doğrudan etkilerken, alım gücü de hızla düşmektedir. Geçtiğimiz sene bir asgari ücretli 2 bin 800 lirayla deposunu 4 kez doldururken, bu sene bir asgari ücretle ancak 3 depo mazot alınabilmektedir. Yapılan zamlar, alınan vergiler ve her geçen gün artan geçim zorluğu artık aziz milletimiz tarafından dayanılmaz bir noktaya gelmiştir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'nin her tarafında coşkuyla kutlandığını söyledi. İstanbul'da yasaklamalara rağmen gece yürüyüşünün gerçekleştiğini ve kadınların bir kez daha yasakları ve barikatları dinlemediklerini ortaya koyduklarını ifade eden Oluç, "Kadına şiddete hayır denilen bir günde İstanbul'da kadınlara şiddet uygulandı. Yapılması gereken, kadınlara şiddet uygulayanlarla, kadınları katledenlerle uğraşmaktır. Hamaset yerine de İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmektir." dedi.

"Enflasyonu gerçekten bunlar mı düşürecek?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'nin yüksek enflasyon tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, vatandaşın markette, pazarda yüksek enflasyon altında ezildiğini ileri sürdü. İktidarın, Meclis'te vatandaşın enflasyon altında ezilmesini önleyecek yasalar yerine TBMM Sanayi Komisyonunu başka konularla meşgul ettiğini iddia eden Özkoç, şöyle konuştu:

"Meclis gündemine tüketicinin korunması hususunda genel geçer maddeler getirmek yüksek enflasyon ortamında zaten alım gücü düşmüş vatandaş için bir şey ifade etmemektedir. Tüketicinin dertlerini bu maddeler mi çözecek? Tarladan sofraya ürünün fiyatı 5 kata kadar katlanıyor ama ortada bir hal yasası yok. Tüketicinin korunacak bir zırhı kalmamış. Sanayi Komisyonu cebe dokunan iş üretmelidir. Yapısal reformları yapacak bir gücünüzün kalmadığı artık aşikar. Her işimizi hallettik de konut kredisi çeken müşteriye bankanın zorunlu sigorta yapmasını engelleyen madde mi kaldı? Enflasyonu gerçekten bunlar mı düşürecek? Piyasada güven sağlayacak maddeler gerçekten bunlar mı? Türkiye gerçekten büyük bir ekonomik krizin içerisindedir ve bunun farkına varmayan bir tek AKP iktidarıdır."

"Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili hayırlı bir netice çıkmasını temenni ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise Antalya Diplomasi Forumu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11-13 Mart'ta "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla toplandığını söyledi. Liderler, siyasetçiler, önde gelen akademisyenler, diplomatlar ve kanaat önderlerinin, küresel ve bölgesel meseleleri yeni bakış açısı ile ele alacağını ve sorunlara yeni çözüm önerileri aranacağını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin böyle bir foruma ev sahipliği yapıyor olması dış politikamız açısından oldukça önemli. Yine forum esnasında Dışişleri Bakanımız, Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla üçlü formatta Ukrayna-Rusya savaşı ve barışa şans tanımayı gündemlerine alacaklar ve buradan Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili de hayırlı bir netice çıkmasını temenni ediyoruz.

Özellikle Kovid-19 ile beraber bütün dünyada ortaya çıkan yüksek enflasyon sorunu maalesef Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber artık kronik bir krize dönüşmenin eşiğinde. 2020 yılında 18 dolara kadar düşen brent petrolün varili bugün artık 130 dolara dayanmış durumda. Son bir yılda doğalgaz ABD'de yüzde 150 artarken Avrupa'da yüzde 600'lere maalesef ulaşmış durumda. Bütün dünyada yaşanan hiperenflasyon ve sonuçlarıyla Türkiye, aldığı tedbirler ve önlemler eşliğinde vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için Hükümet, Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde gerekli önlemleri almakta gerekli çalışmaları yürütmektedir."