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TBMM Genel Kurulu

30.06.2022 15:57
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm dertler bizim dertlerimiz, sorunların hepsini biliyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm dertler bizim dertlerimiz, sorunların hepsini biliyoruz. Kamuoyu ne bekliyorsa, eksik, fazla omuz vermek bizim görevimiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ekonominin, bir deney tahtası haline geldiğini, yeni ekonomik model ile ilgili sözlerin masal çıktığını söyledi.

" Türkiye'nin, üreten, işsizliği bitiren, dış ticaret fazlası veren bir ekonomi olacağı" söylemlerinin üzerinden 6 ay geçtiğini ancak hiçbir şeyin düzelmediğini dile getiren Beştaş, "AK Parti eliyle ithalat yapmadan üretemeyen bir ülke yaratıldı. Ekonomi yönetilemiyor, tek çözüm var kenara çekilmeleri." diye konuştu.

"Tedavileri çözülmezse bu çocuklar 4 yaşını göremeyecek"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2022 yılı ek bütçesinin dün Meclisten geçtiğini hatırlatarak, "Bu bütçe kur korumalı mevduat sahibi zenginler, faizden para kazananlar için geldi." ifadelerini kullandı.

Mayıs 2021'de 4 milyar lira kar eden Türkiye'deki bankaların, Mayıs 2022'de 33 milyar lira kar ettiğini belirten Altay, "Bu kötü ekonomi yalnızca zengini zengin etmeye yaramış, vatandaş inim inim ezilmiş. Burada kur korumalı mevduat sahibi zenginlere dün 40 milyar para gitti." dedi.

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre, 110 SMA Tip 1 hastası bebeğin bulunduğunu aktaran Altay, "Tedavileri çözülmezse bu çocuklar 4 yaşını göremeyecek. Hükümet dün 1 trilyon 80 milyar lira bütçe aldı. Bunun içinden kur korumalı mevduat sahibi zenginlere 40 milyar lira veren yüce Meclis, 110 bebeğimiz, çocukluğunu, gençliğini görsün, ölmesin diye 1 milyar 800 milyon lira veremez mi? 110 bebek ölüme gidiyor, ey Meclis, ey Cumhurbaşkanı duy bu feryadı." şeklinde konuştu.

"Müjde anlamını taşıyan paketin yarın bitirilmesini öngörüyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün 2022 yılı ek bütçesinin geç saatte, tüm partilerin desteğiyle Meclisten geçtiğini hatırlattı.

Tüm partilerin katılımıyla güzel bir çalışma dönemi yaşandığını söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Plan ve Bütçe Komisyonunda, çok farklı sosyal kesimlerin konularının değerlendirildiği, çalışanlarımızdan emeklilerimize, çiftçilerimizden üreticilerimize bütün sosyal kesimlerin yakından takip ettiği, ek göstergelerin, maaş artışlarının içinde olduğu muazzam bir paket görüşülüyor. Bugün birkaç saatte bitmesini öngördüğümüz bu komisyon çalışmasının yarın itibarıyla Genel Kurulda görüşülmesini ve müjde anlamını taşıyan paketin tüm partilerimizin omuz vermesiyle makul, katma değer üreten bir usulle inşallah yarın akşam itibarıyla bitirilmesini öngörüyoruz."

Ekonomiye ilişkin eleştirilere değinen Turan, "Tüm dertler bizim dertlerimiz, sorunların hepsini biliyoruz. Nasıl ki birçok adım attık, bundan sonra da adımlar atmaya devam edeceğiz. 3600 ek gösterge düzenlemesini çok tartıştık, yerine getiriyoruz. Göreceksiniz, kamuoyu ne bekliyorsa, eksik, fazla omuz vermek bizim görevimiz. Dünyada konjonktürel sorunlar var, ülkemize yansıyan sorunlar var, razı olmadığımız süreçler var ama savaşlar, pandemiler birçok mesele ortak meselemiz. Bunu aşmak için hep beraber yoğun mesai harcayacağız. İnşallah kısa süre içinde toparladığımızı, toplumumuzun beklediği adımları tek tek atacağımızı göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda, daha sonra partilerin grup önerilerine geçildi.

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Kaynak: AA

Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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