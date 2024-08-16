TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili genel görüşme yapmak üzere toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili genel görüşme yapmak üzere toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin 'Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması' önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

16.08.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Bozdağ, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu bildirdi.

Genel Kurulda genel görüşme önergesinin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme hükmünün okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturumu Bozdağ'ın yönettiğini belirterek, usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine Bozdağ, usul tartışması açtı.

Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına yönelik ifadeleri üzerine tartışma çıktı. Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar oturumu açan Bozdağ, milletvekillerini temiz bir dil kullanmaları konusunda uyardı.

Tekrar kürsüye gelen Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına yönelik ifadeleri sonrasında yeniden tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Bozdağ, oturuma ara verdi. Milletvekilleri, Ahmet Şık'ın ifadeleri üzerine kürsüye yürüdü, arbede yaşandı.

Olağanüstü toplantıya MHP katılmadı. Ayağını kırdığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıyı izlemek için TBMM Genel Kurul Salonu'na geldi. Özel'in ayağında ortopedik destek bulunduğu görüldü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve milletvekilleri, toplantı sırasında Özgür Özel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç da katıldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Bekir Bozdağ, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili genel görüşme yapmak üzere toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 18:07:40. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili genel görüşme yapmak üzere toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement