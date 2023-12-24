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TBMM Genel Kurulu, bütçe ve kanun tekliflerini görüşecek - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu, bütçe ve kanun tekliflerini görüşecek

TBMM Genel Kurulu, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini tamamlayacak. Ayrıca, çalışan emeklilere ödeme yapılmasını içeren kanun teklifi ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren kanun teklifleri de ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu, bütçe ve kanun tekliflerini görüşecek
24.12.2023 - 11:13,
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TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanacak.

Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, yarınki son gün görüşmelerinin ardından sona erecek. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Genel Kurulda oylanacak.

Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını ara vermeden sürdürecek.

Genel Kurul, 26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yarım kalan görüşmelerine devam edecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında 26 Aralık Salı günü toplanacak. Komisyon, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tekliflerini ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA
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Aralık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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