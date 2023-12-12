TBMM Genel Kurulu çalışmalara ara verdi

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi.

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerine ara verdi. TBMM, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları bütçeleri görüşmeleri sırasında Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüdeki konuşmasının ardından rahatsızlanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Bunun üzerine Danışma Kurulu önerisiyle bugünkü oturumlar ertelendi.

TBMM yarın çalışmalarına devam edecek. TBMM, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları bütçeleri 21 Mart tarihinde görüşülecek. - ANKARA