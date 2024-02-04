 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek

TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek

TBMM Genel Kurulu, 7 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre, doğal gazın sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanması mümkün olacak. Ayrıca enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler desteklenecek ve yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek alanlar genişletilecek.

04.02.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek.

Haftalık çalışmasına alınan karar gereğince 7 Şubat Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Komisyon gündemleri

Milli Savunma Komisyonu, 7 Şubat Çarşamba günü toplanarak sözcü seçecek.

Ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonunda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca "Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlar, Soydaşlar ve Akraba Toplulukların Maruz Kaldığı Ayrımcılıklar, Nefret Söylemleri ile İslamofobik ve Irkçı Uygulamalar" konusunda sunum yapılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumunun "2023 Yılı Yıllık Raporu" sunulacak.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak
    11:12 Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

    İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

  • Merkez Bankası'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek
    10:51 Merkez Bankası'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek

    Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişiminin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecinin sona erdiği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.

  • İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
    10:43 İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

    Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

  • İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma
    10:29 İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma

    İngiltere'de genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüleri gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşanlar polisi harekete geçirdi. Mini etekli ve göğüs dekolteli kadınların fotoğraflarını çekenlerle ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu.

  • Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı
    09:51 Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan Emniyet'e ait helikopterde Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken,1 teknisyen ise yaralandı. Öte yandan düşen helikopterin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin enkazı ve ekipleri yoğun çalışması dikkat çekti.

  • Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi
    09:50 Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

    Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.

  • Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin
    09:48 Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin

    Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde yöneticiler bir hayli iddialı. İstanbul'da oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdıkları ifade eden Refah Partisi kaynakları "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" çıkışında bulundu.

  • Konya'da Kayıp Çay Ocağı İşletmecisi Cinayete Kurban Gitti
    09:47 Konya'da Kayıp Çay Ocağı İşletmecisi Cinayete Kurban Gitti

    Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür haber alınamayan çay ocağı işletmecisi Yıldırım Uyan'ın, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheli Ali Osman K'yi gözaltına aldı ve itiraf ettiği cinayetin ardından cesedin dağlık alana gömüldüğünü söyledi. Yıldırım Uyan'ın cesedini bulma çalışmaları devam ediyor.

TRT Tabii, Maden, İnsan Hakları, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 11:38:28. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement