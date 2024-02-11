TBMM Genel Kurulu, enerji ve sağlık alanlarında düzenlemeler içeren kanun tekliflerini görüşecek - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu, enerji ve sağlık alanlarında düzenlemeler içeren kanun tekliflerini görüşecek

TBMM Genel Kurulu, enerji ve sağlık alanlarında düzenlemeler içeren kanun tekliflerini görüşecek

TBMM Genel Kurulu, enerji ve sağlık alanlarında düzenlemeler içeren kanun tekliflerini görüşmek üzere haftalık çalışmasına başlayacak. Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Ayrıca, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de görüşülecek. Bu tekliflerle birlikte diş tabipleri ve uzman doktorların yetki ve istihdam alanları genişletilecek, enerji verimliliği projelerine destek sağlanacak ve elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri karşılanacak.

11.02.2024 11:03
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TBMM Genel Kurulu, enerji ve sağlık alanlarında düzenlemeler içeren kanun tekliflerini görüşecek.

Haftalık çalışmasına 13 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Sağlıkla ilgili teklif Genel Kurul gündemine gelecek

Enerji alanında düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Bu teklife göre de diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek.

Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Komisyon gündemleri

Ayrıca bu hafta Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA

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Maden, Balıkçılık, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

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