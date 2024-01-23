TBMM Genel Kurulu, İsveç\'in NATO\'ya Katılımına İlişkin Protokolü Görüşecek

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TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni bugün görüşecek.
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin, TBMM Genel Kurulunun bugünkü gündemine alınması planlanıyor.
Genel Kurulun, kanun teklifini saat 15.00'te başlayacak birleşiminde ele alması öngörülüyor.
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