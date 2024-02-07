TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Karaca, gündeme geçmeden önce 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle düşüncelerini ifade etti.
Depremin silinmez acılar bıraktığına işaret eden Karaca, deprem bölgesinin sadece dümdüz olmuş bir coğrafya, yıkılan binalar değil aynı zamanda hayatların anıların, tarihin, gelecek ve geleceğe ilişkin hayallerin yok olduğu bir coğrafya olduğunu kaydetti.
Tüm milletvekillerinin depremin yaşandığı 11 ilde yurttaşlarla birlikte olduğunu dile getiren Karaca, "Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen halen barınma, beslenme, eğitim başta olmak üzere en temel haklara erişmemiş yüz binlerce insanımızın çığlıkları ve talepleriyle karşı karşıya kaldık. Acıları paylaşmak, kayıpları anmak elbette çok önemliydi ancak geride kalanların çığlıklarını duymak, çözüm ve etkin bir görev üstlenmesi gereken bu parlamentonun asli görevlerinden biri olmalıydı." diye konuştu.
Karaca, milli iradenin tecelligahı Meclis'in, akıl ve bilimi rehber ederek sorunları çözmesi, o çığlıkların hak ve adalet taleplerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Doğa ve ekosistemin önemine işaret eden Karaca, itilip kakılan doğanın, iklim krizinin ve ekosisteminin sebep olduğu savrulmayı görmediklerini veya unuttuklarını söyledi.
"Hayalet kentlere" dönüşmüş deprem bölgesinde büyük travmaların da yaşandığına dikkati çeken Karaca, deprem bölgesinde uzuvlarını kaybeden çocukların tedavisi için kurulan, Çukurova Üniversitesine bağlı Çocuk İyilik Merkezi'nin çalışmalarını anlattı.
Deprem gibi felaketlere karşı ön tedbirlerin alınmasını, bu gibi acıların bir daha yaşanmaması için parlamentonun etkin bir faaliyet yürütmesini isteyen Karaca, "'Kaybettiğimiz canlarımızın ardından bizi unutmayın' diyen depremzedelerden deprem sonrasında telafi ve kalıcı çözümler üretmekte yetersiz kalındığına ilişkin gelen tüm çığlıkları duyduğumuzu belirtmek, bundan sonraki süreçte de TBMM'nin bu çığlıklara sessiz kalmayarak gereğini yapacağına dair burada sizler adına söz vermek ve yapılmayanlar için de o bölgede yaşayan yurttaşlarımıza her birimizin bir özür borcu olduğunu ifade etmek isterim." dedi.
Haklarının teslim edilmesi için mücadele veren vatandaşların yanında yer alacaklarını, parlamentonun onları yalnız bırakmayacağını vurgulayan Karaca, yaşananları, yaşatılanları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.
Karaca, konuşmasının ardından üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
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