TBMM Genel Kurulu\'nda 2024 bütçesi görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.