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TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi görüşmeleri başladı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra diğer kurumların bütçelerini ele almak üzere toplandı.

TBMM Genel Kurulu\'nda 2024 bütçesi görüşmeleri başladı
20.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 11:15
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TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.

Kaynak: AA
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Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi görüşmeleri başladı - Son Dakika
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