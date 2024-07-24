TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve DEM Parti Milletvekilleri Arasında Arbede - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve DEM Parti Milletvekilleri Arasında Arbede

TBMM Genel Kurulu\'nda AK Parti ve DEM Parti Milletvekilleri Arasında Arbede

TBMM Genel Kurulu'nda 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri sırasında AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik üzerine birleşime ara verildi. AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan tartışma sonucunda yumruklu kavga çıktı. Gerginlik, DEM Parti'li milletvekilinin Genel Kurul'dan çıkmasıyla yatıştı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaşananlar nedeniyle görüşmelere 40 dakika ara verdi.

24.07.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri sırasında AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik üzerine birleşime ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Vergi Dilimleri' başlıklı önergesi bölümünde konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Konumuz vergi ama zengine değil, yoksula, emekçiye, emekliye yüklediğiniz, cebinden çaldığınız vergiler. Düşünün, siz maaşınızı çeken bir emekçisiniz, gittiniz bankaya maaşınızı çektiniz. İşçi, emekli olabilirsiniz veya memur olabilirsiniz. O esnada arkanızdan biri geldi, cebinizden çok büyük bir kısmını çaldı. Böyle bir durum yaşarsanız ne yaparsınız, önce bağırırsınız, 'Hırsız var, hırsız var, hırsız var' dersiniz. Sonra gidersiniz polise şikayetçi olursunuz ve bu hırsızı dava edersiniz. Benim az önce anlattığım olayı TÜİK sayesinde AKP her ay düzenli bir şekilde yapıyor. Gelin buraya, 'Hırsız değiliz' deyin" dedi.

AK Parti milletvekilleri Bozan'a tepki gösterdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Verilen arada AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce arbede yaşandı. CHP milletvekillerinin araya girme çabasına rağmen AK Parti ve DEM Partililer arasında yumruklu kavga yaşandı. DEM Parti'li Bozan'ın Genel Kurul'dan çıkması ile gerginlik yatıştı. Aranın ardından yeniden Genel Kurul yeniden toplandı. Ancak Bozdağ, yaşananlar nedeniyle görüşmelere 40 dakika ara verdi.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Bekir Bozdağ, DEM Parti, AK Parti, Kavga, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve DEM Parti Milletvekilleri Arasında Arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 21:02:08. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve DEM Parti Milletvekilleri Arasında Arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement