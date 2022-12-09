"Cemaate selam" yazılı mühimmat iddialarına Bakan Hulusi Akar'dan cevap: Böyle bir şey yok - Son Dakika
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"Cemaate selam" yazılı mühimmat iddialarına Bakan Hulusi Akar'dan cevap: Böyle bir şey yok

09.12.2022 18:44

"Cemaate selam" yazılı mühimmat iddiası hakkında Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Uğur Bayraktutan'ın sorusuna yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde "Cemaate selam" yazısının yer aldığı mühimmata ilişkin "Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK, YOK"

Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez daha ortaya atıldığına dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP'li Bayraktutan'ın sorusuna cevaben, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor, çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok" ifadelerini kullandı.

İşte bahsi geçen o mühimmat;

Bakan Akar'dan 'Cemaate selam' yazılı mühimmat iddialarına yanıt: Envanterimizde bu yok
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Hulusi Akar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Cemaate selam' yazılı mühimmat iddialarına Bakan Hulusi Akar'dan cevap: Böyle bir şey yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Cemaate selam" yazılı mühimmat iddialarına Bakan Hulusi Akar'dan cevap: Böyle bir şey yok - Son Dakika
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