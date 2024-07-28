TBMM Genel Kurulu'nda Hayvan Koruma Kanunu görüşmelerinde usul tartışması yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Hayvan Koruma Kanunu görüşmelerinde usul tartışması yaşandı

Vergi paketine ilişkin kanun teklifi görüşmelerini tamamlayan TBMM Genel Kurulu, Hayvan Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Görüşmeler sırasında usul tartışması yaşandı.

28.07.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin 17 maddelik Hayvan Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde usul tartışması yaşandı.

Vergi paketine ilişkin kanun teklifi görüşmelerini dün gece tamamlayan TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarına ilişkin 17 maddelik Hayvan Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Yasa teklifinin görüşmeleri komisyonda olduğu gibi sert tartışmalara sahne oldu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, muhalefet milletvekillerinin usul tartışmasının açılmasını istemesi üzerine lehte ve aleyhte usul tartışması açtığını söyledi. Tartışmada ilk sözü alan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Usul tartışmasında lehte söz aldım. 160 sıra sayılı Kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunulduğunda Meclis Başkanlığımız, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına bu teklifi iletti. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, teklifin Anayasa'ya aykırı olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmenin akabinde de teklif, Meclis Başkanlığı tarafından esas komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı'na havale edildi. Bunun yanında Talih Komisyonu olarakta Çevre Komisyonu'na, Adalet Komisyonu'na ve İçişleri Komisyonu'na havale edildi. Esas komisyon olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Anayasa'ya aykırılıkla ilgili 2 adet önerge verildi. İç Tüzük'ün 38'inci maddesine göre de Anayasa'ya aykırılık iddiaları komisyon çalışmalarında müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde teklifin Anayasa'ya aykırı olmadığı, Anayasa'nın metnine ve ruhuna aykırı olmadığından önergeler reddedildi. Bu husus komisyon raporunun 17'nci sayfasında da açık olarak ifade edilmiş, komisyon raporu milletvekillerimize dağıtılmıştır" dedi.

Arslan'ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, "Anayasa'ya birçok açıdan karşı gelen, Anayasa'ya aykırı bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız. Anayasa'nın 2'nci, 12'nci, 26'ncı, daha birçok maddesine aykırı ama sadece 56'ncı maddesinden bahsedeceğim. 56'ncı madde diyor ki 'Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır'. İşte o çevrenin bir parçası da canlılardır. Sokaklardaki sokak köpekleridir. Dolayısıyla aslında Anayasamızda bir hayvan hakkı tanımlanmamıştır ama size de ayrıca insanları yaşatacağız diye sokak hayvanlarını da öldürme hakkı tanımamıştır. Elbette ki biz sokaklarımızdaki bu sorunu çözmek zorundayız. Elbette ki sokak hayvanları sorununu çözelim ama Anayasa'yı her yerinden ihlal eden ve böylesine canlıların canına kast eden bir katliam yasasına da asla 'evet' demeyelim. Çok basitçe ifade etmeye çalışıyorum. Birinci gelen teklifte öldürme yani ötenazi maddesi vardı. Diyorlar ki 'Biz bu ötenazi maddesini kaldırdık, yani ne yapacağız öldürmeyeceğiz.' Buna inanmayın arkadaşlar. Diyor ki belediye başkanına, 'sen bunları toplayacaksın.' Peki topladı ne yapacak? Öldürme, barınağa koy. Ne kadar barınak var; 105 bin hayvanın girebileceği barınak var şu anda. Hayvan sayısı ne kadar; 4 milyon civarında. Ne olacak peki bu hayvanlar; fiilen öldürülecek. Duyun bunu. Yani kanundan ötenazi çıkınca hayvanlar kurtulmuyor. Elleriniz kandan kurtulmuyor. Bunu duyun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tbmm Genel Kurulu, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda Hayvan Koruma Kanunu görüşmelerinde usul tartışması yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:36 5 ilde orman yangını Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı 5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 22:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda Hayvan Koruma Kanunu görüşmelerinde usul tartışması yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement