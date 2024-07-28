TBMM Genel Kurulu'nda Hayvan Koruma Kanunu görüşmelerinde usul tartışması yaşandı

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin 17 maddelik Hayvan Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde usul tartışması yaşandı.

Vergi paketine ilişkin kanun teklifi görüşmelerini dün gece tamamlayan TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarına ilişkin 17 maddelik Hayvan Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Yasa teklifinin görüşmeleri komisyonda olduğu gibi sert tartışmalara sahne oldu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, muhalefet milletvekillerinin usul tartışmasının açılmasını istemesi üzerine lehte ve aleyhte usul tartışması açtığını söyledi. Tartışmada ilk sözü alan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Usul tartışmasında lehte söz aldım. 160 sıra sayılı Kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunulduğunda Meclis Başkanlığımız, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına bu teklifi iletti. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, teklifin Anayasa'ya aykırı olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmenin akabinde de teklif, Meclis Başkanlığı tarafından esas komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı'na havale edildi. Bunun yanında Talih Komisyonu olarakta Çevre Komisyonu'na, Adalet Komisyonu'na ve İçişleri Komisyonu'na havale edildi. Esas komisyon olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Anayasa'ya aykırılıkla ilgili 2 adet önerge verildi. İç Tüzük'ün 38'inci maddesine göre de Anayasa'ya aykırılık iddiaları komisyon çalışmalarında müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde teklifin Anayasa'ya aykırı olmadığı, Anayasa'nın metnine ve ruhuna aykırı olmadığından önergeler reddedildi. Bu husus komisyon raporunun 17'nci sayfasında da açık olarak ifade edilmiş, komisyon raporu milletvekillerimize dağıtılmıştır" dedi.

Arslan'ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, "Anayasa'ya birçok açıdan karşı gelen, Anayasa'ya aykırı bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız. Anayasa'nın 2'nci, 12'nci, 26'ncı, daha birçok maddesine aykırı ama sadece 56'ncı maddesinden bahsedeceğim. 56'ncı madde diyor ki 'Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır'. İşte o çevrenin bir parçası da canlılardır. Sokaklardaki sokak köpekleridir. Dolayısıyla aslında Anayasamızda bir hayvan hakkı tanımlanmamıştır ama size de ayrıca insanları yaşatacağız diye sokak hayvanlarını da öldürme hakkı tanımamıştır. Elbette ki biz sokaklarımızdaki bu sorunu çözmek zorundayız. Elbette ki sokak hayvanları sorununu çözelim ama Anayasa'yı her yerinden ihlal eden ve böylesine canlıların canına kast eden bir katliam yasasına da asla 'evet' demeyelim. Çok basitçe ifade etmeye çalışıyorum. Birinci gelen teklifte öldürme yani ötenazi maddesi vardı. Diyorlar ki 'Biz bu ötenazi maddesini kaldırdık, yani ne yapacağız öldürmeyeceğiz.' Buna inanmayın arkadaşlar. Diyor ki belediye başkanına, 'sen bunları toplayacaksın.' Peki topladı ne yapacak? Öldürme, barınağa koy. Ne kadar barınak var; 105 bin hayvanın girebileceği barınak var şu anda. Hayvan sayısı ne kadar; 4 milyon civarında. Ne olacak peki bu hayvanlar; fiilen öldürülecek. Duyun bunu. Yani kanundan ötenazi çıkınca hayvanlar kurtulmuyor. Elleriniz kandan kurtulmuyor. Bunu duyun" ifadelerini kullandı. - ANKARA