TBMM Genel Kurulu'nda Srebrenitsa Soykırımı ve diğer konular ele alındı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Srebrenitsa Soykırımı'nın sadece Bosna Hersek'te değil tüm dünyada acının ve adalet arayışının sembolü haline geldiğini söyledi. Acıların ve hüznün hala taze olduğunu belirten Sarıbaş, hala evladını, yakınını toprağa verememiş binlerce insanın bulunduğunu ifade etti.

Sarıbaş, "Srebrenitsa, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir andır." dedi. Soykırımı unutmayacaklarını vurgulayan Sarıbaş, Filistin'de de benzer bir kıyımın yaşandığını belirterek, "Tüm dünyaya Filistin için, Srebrenitsa için haykırmaya, bu zulmü unutturmamaya devam edeceğiz." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın da Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden Bosnalıları rahmete andı. Aydın, "Bu soykırımı gerçekleştiren ve bugün halen soykırımcı olarak var olanları lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Sığınmacılar ve iktidarın Suriye politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Aydın, "İktidar, Suriye ile normalleşmenin gerekliliği dile getirdi. Biz bunu kıymetli görüyoruz. Ancak bu kıymetli gördüğümüz hususu, yeniden sağlıklı adımlar atarak realize edebileceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar da Antalya'nın sorunlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.