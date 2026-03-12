TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
TBMM Genel Kurulu toplandı

12.03.2026 15:20
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, birleşimin başında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Genel Kurul'u bilgilendirdiği 10 Mart 2026 tarihli kapalı oturumun tutanaklarının okunabilmesi için kapalı oturuma geçilmesi gerektiğini söyledi.

Genel Kurul'da kapalı oturuma geçilmesi kabul edilirken, Genel Kurul'un kapalı oturuma hazırlanması için Buldan, birleşime 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından yapılan kapalı oturumun sona ermesinin ardından Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı olduğunu belirtti.

Aydın, 12 Mart'ı iki olayı hafızalara nakşedilen kutlu bir gün olarak nitelendirerek, şöyle konuştu:

"Bunlardan birincisi 'Çanakkale geçilmez' denilerek başlayan Türk milletinin bağımsızlık serüveninin devamı niteliğindeki 12 Mart 1918'de uzun işgal ve mücadeleler sonucunda esaretin son bulup istiklalin kazanıldığı Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşudur. İkincisi ise 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığıyla başlayan nihai milli bağımsızlık yürüyüşünün nihayete ermesiyle verilen mücadelenin ve onun ölümsüz kahramanlarının dizelere nakşedildiği İstiklal Marşı'nın bundan 105 yıl önce kabul edildiği gündür. Her ikisi de kutlu olsun."

Erzurum'a yönelik çalışmalara değinen Aydın, Türkiye'nin batı-doğu hattındaki yüksek hızlı tren bağlantısının Sivas'tan Kars'a uzatılmasının ivedilikle programa alınmasını istedi. Aydın, doğal gaz fiyatlarının da bölge şartlarına uygun iyileştirilmesini talep etti.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, APP olarak bilinen standart dışı plakalarla ilgili kafa karışıklığının devam ettiğini savundu.

1 Nisan'a kadar uzatılan sürenin yeterli olmadığını ifade eden Kaya, "Şoför odalarında uzun kuyruklar yaşanmaktadır. Bu sürenin en az 1 Haziran'a kadar uzatılması gerekmektedir. Vatandaşımız plakasını değiştirmek için birçok işlem yaptırmak zorunda kalıyor. Hem zaman kaybı yaşıyor hem de gereksiz mali külfetin altına giriyor. Bu işlemlerden alınan ücretlerde, vatandaşlarımıza muafiyet ve kolaylık sağlanmalıdır." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat da Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı olduğunu hatırlattı. Fırat, Erzurum'un 108 yıl önceki vakur direnişinin bugün Gazze'nin feryadına ses veren, Orta Doğu'da söz sahibi olan Kafkasya'da denklemi değiştiren, Balkanlar'da huzuru tahkim eden büyük Türkiye idealinin ruh kökü olduğunu belirtti.

Fırat, "12 Mart Erzurum'un düğünü hem de istiklalimizin mührü olan İstiklal Marşı'nın kabul günüdür. Bu bir tesadüf olamaz. Bu, milletin karakterinin tek gövdede buluşmasıdır. Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılında, bu toprakları kanlarıyla sulayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Pervin Buldan, Politika, Son Dakika

