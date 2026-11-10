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TBMM Genel Kurulu toplandı

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- Genel Kurul, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla saygı duruşuyla açıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Beyazıt, Genel Kurulun açılışında, milletvekillerini Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 2 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Başkanvekili Beyazıt, saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini, Milli Mücadele'yi millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclis'in çatısı altında yürüttüğünü ve Cumhuriyet'in kuruluşuna öncülük ettiğini belirtti.

Yusuf Beyazıt, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde bırakmaktır. Bu sorumluluğun bilinciyle Cumhuriyetimizi her alanda geliştirerek daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir Türkiye'yi gelecek nesillere emanet etmek hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyetimizin 103. yılında milletimizin birlik ve beraberliğini koruyarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşması için hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum; ruhları şad olsun."

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından vazgeçemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini, Milli Mücadele'ye liderlik ederek milletin geleceğine sahip çıkmasının önünü açtığını vurguladı.

Çilez, Milli Mücadele'nin öncü şehri Amasya'nın, millet idaresinin bağımsızlık mücadelesine dönüştüğü, Cumhuriyet'in kuruluş yolunun açıldığı müstesna bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bizler de bugün bu tarihi mirasın sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında hedefimiz Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak, ülkemizi her alanda ileriye taşımak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Atatürk'ün en çok ağırlık verdiği konuların başında "kadın haklarının" ve "eğitiminin" yer aldığını hatırlattı. Aygun, "Kadınların siyasette, ekonomide, hayatın her alanında güç kazanmasının sebebi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara vermiş olduğu değer sayesindedir." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis yeleği giyerek yaptığı konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle andıklarını vurgulayarak, Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimlerle Türkiye'nin çağdaş, demokratik ve aydınlık geleceğinin yolunu açtığını söyledi.

Tanal, ülkenin güvenliğini sağlayan polislerin gece gündüz, bayram, seçim, miting ve hafta sonu sürekli görev yaptığını, ancak fedakarlıklarının karşılığında hak ettikleri ücrete, düzenli çalışma koşullarına ve yeterli dinlenme imkanlarına kavuşamadığını anlattı.

Kaynak: AA
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